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Коммерсантъ FM
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Погранохрана Эстонии допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Начальник отдела погранслужбы департамента полиции Эстонии Вейко Коммусаар допускает, что некоторые КПП на границе с Россией могут закрыть. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс пожаловался, что Россия пропускает на границу с Эстонией людей, у которых нет права на въезд в шенгенскую зону.

Господин Коммусарр отметил, что эстонские власти при необходимости «готовы предотвратить любую нелегальную миграцию». «Въехать в Евросоюз через Эстонию могут только те, у кого есть для этого все законные основания... В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Министр внутренних дел Эстонии рассказал, что 16 ноября восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию из Нарвы. По словам господина Ляэнеметса, «поступила информация, что в районе российских погранпунктов видели больше таких людей». «Мы скоординируем действия с Финляндией, решившей закрыть часть своих погранпунктов (на границе с Россией.— "Ъ")»,— отметил министр (цитата по порталу Delfi).

На этой неделе финское МВД анонсировало ограничение движение на границе с Россией, объяснив это опасениями роста числа нелегальных мигрантов. Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией в ночь на завтра, 18 ноября. Кремль выразил сожаление, что Хельсинки «выбрали путь дистанцирования» от хороших отношений с Москвой. Минюст Норвегии допустил закрытие единственного КПП на границе с РФ.

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