Отрицательный полис

В связи с этим ЦБ планирует ужесточить требования к капиталу страховщиков. По словам господина Смирнова, в первую очередь это касается катастрофических рисков. «Мы должны убедиться, что и у РНПК, и у прямых страховщиков достаточно капитала для того, чтобы урегулировать один крупнейший убыток»,— говорит он. В ЦБ отметили, что с 1 октября 2027 года начнут применяться правила по учету катастрофического риска по техногенным катастрофам. По оценке регулятора, собственных средств страховщиков «должно быть достаточно для покрытия принятых ими с учетом перестрахования крупнейших убытков в результате авиакатастроф, аварий морских судов, аварий на железнодорожном транспорте и ряда других событий техногенного характера». А для адаптации компаний к новым требованиям предусмотрен переходный период — до 2029 года.