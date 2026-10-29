Отрицательный полис
В третьем квартале 2026 года страховые компании получили убыток
Чистая прибыль страховых компаний за девять месяцев 2026 года снизилась в два раза, а по итогам третьего квартала сегмент и вовсе показал убыток. Слабые результаты участников рынка связаны с ростом выплат как по ОСАГО и ДМС, так и по страхованию имущества, утерянного после прилетов БПЛА. ЦБ планирует распространить подход к учету катастрофических рисков на более широкий круг объектов, что в результате приведет к необходимости увеличивать капитал страховых компаний.
По итогам девяти месяцев 2026 года чистая прибыль страховых компаний снизилась в два раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 195 млрд руб. Об этом заявил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на Форуме лидеров страхового рынка 29 октября. Это означает, что в третьем квартале страховщики получили убыток в размере 11,5 млрд руб. Причем отрицательный результат на протяжении шести лет был лишь три раза — во втором квартале 2022 года (1,4 млрд руб.), четвертом квартале 2023 года (60 млрд руб.) и третьем квартале 2026 года (11,5 млрд руб.). При этом с начала 2024 года страховые компании ежеквартально показывали прибыль от 100 млрд до 150 млрд руб.
В предыдущие два отчетных периода (первый квартал и полугодие) ЦБ также констатировал снижение прибыли, хотя менее существенное (на 28%). Регулятор связывал это с уменьшением результатов от страховой деятельности. Снижались и результаты от инвестиционной деятельности — за счет отрицательной переоценки финансовых инструментов. Эксперты связывают снижение чистой прибыли с высокими показателями убыточности в ряде сегментов. «Это рост стоимости урегулирования выплат по автострахованию (ОСАГО и каско) из-за постоянного роста стоимости ремонта автомобилей, а также рост убыточности ДМС из-за роста стоимости медицинских услуг»,— указывает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. На данный момент убыточность в ОСАГО превышает 100% с учетом расходов на ведение дела (см. “Ъ” от 14 октября), а в ДМС, по оценке страхового брокера Remind, достигла 90%.
Влияет реализация крупных страховых рисков на промышленных и складских объектах, в страховании грузоперевозок в третьем квартале, перечисляет господин Янин. В «АльфаСтраховании» также подчеркивают: увеличивается как частота, так и средний размер убытков.
При этом господин Смирнов отмечает изменение условий ведения страхового бизнеса под влиянием рисков терроризма и диверсии (ТиД). Спрос на страхование таких рисков предъявляют практически все корпоративные клиенты. «Клиенту не нужен полис без риска ТиД»,— говорит он. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, уровень убыточности в сегменте страхования имущества достиг 120%.
В связи с этим ЦБ планирует ужесточить требования к капиталу страховщиков. По словам господина Смирнова, в первую очередь это касается катастрофических рисков. «Мы должны убедиться, что и у РНПК, и у прямых страховщиков достаточно капитала для того, чтобы урегулировать один крупнейший убыток»,— говорит он. В ЦБ отметили, что с 1 октября 2027 года начнут применяться правила по учету катастрофического риска по техногенным катастрофам. По оценке регулятора, собственных средств страховщиков «должно быть достаточно для покрытия принятых ими с учетом перестрахования крупнейших убытков в результате авиакатастроф, аварий морских судов, аварий на железнодорожном транспорте и ряда других событий техногенного характера». А для адаптации компаний к новым требованиям предусмотрен переходный период — до 2029 года.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отмечают, что регулятор планирует «распространить подход к учету катастрофических рисков на более широкий круг учетных групп». В настоящее время подобные требования действуют для страхования судов и грузов, их хотят расширить на имущественное страхование и строительно-монтажные риски. ЦБ будет проверять, чтобы «принятый риск с учетом собственного удержания компании и уже имеющейся перестраховочной защиты действительно соответствовал объему капитала», указывают в ВСС.
Вместе с тем ужесточение требований может привести к снижению достаточности капитала, и многие компании не будут соответствовать требованиям ЦБ, считают в «АльфаСтраховании». Поэтому «страховщикам скорее всего придется увеличивать собственные средства, что может снизить рентабельность», констатируют в ВСС.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 9