В Севастополе ПВО сбила две воздушных цели

В Севастополе, по предварительным данным, ПВО сбили над Северным молом две воздушных цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена в 10:47. В это же время морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что повреждений инфраструктуры пока не зафиксировано. В городе продолжается контроль обстановки.

В 11:07 губернатор Севастополя объявил отбой воздушной тревоги.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram