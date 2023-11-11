Путин в Астане, Набиуллина в Госдуме и смена руководства СПБ Биржи

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров, а также план действий по сотрудничеству между странами с 2024 по 2026 год.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ по обмену замороженных активов россиян.

Правительство РФ одобрило отстранение полиции от дублирующих проверок бизнеса.

СКР возбудил уголовное дело по трем статьям после гибели депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко.

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца замглавы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий.

Прокурор попросил назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы художнице-активистке Александре Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о военной операции на Украине.

С 7 декабря США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДОВСЕ.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовали странам ЕС не конфисковывать вещи и машины россиян.

Инициативы недели

Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина объединят с прямой линией. Она запланирована на 14 декабря.

Правительство РФ предлагает перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета на 2024–2026 годы.

Правительство РФ планирует выделить 95 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, возвращающие топливный демпфер в полном объеме с октября.

ЦБ РФ планирует в ближайшее время внедрить стандарт безопасности оплат по QR-коду.

Минтранс РФ подготовил проект новых требований к дорожным камерам.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» расширить и объединить черные списки пассажиров.

В Берлине прошла первая Конференция НАТО по киберзащите, одна из главных тем форума — противодействие России.

ОАЭ согласились ограничить реэкспорт из ЕС в РФ товаров, которые можно использовать в боевых действиях на Украине.

Россия и США провели консультации по ключевым вопросам двусторонних отношений.

Цитаты недели

«В экономике практически не осталось рабочих рук» (председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме).

«Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском.— “Ъ”) никакого "Минска-3" не будет» (руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак о переговорах с РФ).

«Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия» (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся).

«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель о войне Израиля с «Хамасом»).

Цифры недели

По итогам 2023 года ЦБ ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб.

Чистый отток капитала из РФ за третий квартал 2023 года вырос вдвое, до $18 млрд, по сравнению с $9 млрд за второй квартал.

По итогам минувшего квартала объем рынка сделок слияний и поглощений в РФ опустился до годового минимума — $8,75 млрд.

Чистая прибыль «Газпрома» упала за девять месяцев на 44% год к году.

28% россиян считают оказываемую новым территориям поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, 7% уверены, что ее недостаточно.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России. Платиновый статус из 125 компаний получили 27.

В Китае зафиксирован первый в истории отток прямых иностранных инвестиций — на $11,8 млрд.

Президент США Джо Байден уступает своему потенциальному конкуренту на выборах-2024 Дональду Трампу в пяти из шести ключевых штатов.

В результате атак армии обороны Израиля на сектор Газа погибли более 10 тыс. человек.

Отставки и назначения

Гендиректор попавшей под санкции СПБ Биржи Роман Горюнов покинул свой пост. Его сменил Евгений Сердюков, ранее возглавлявший площадку.

Президент РФ Владимир Путин назначил Альберта Хорева послом в Пакистане вместо Данилы Ганича, занимавшего пост посла с 2019 года.

Ключевые активы ГК «Дело» перешли под руководство выходцев из «Росатома». Главой головной структуры группы назначена директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова.

Сделки недели

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Gazprom International Limited может приобрести 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз».

Акции Дальневосточного морского пароходства переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации «Росатом».

Ритейлер «Магнит» завершил сделку по приобретению маркетплейса KazanExpress.