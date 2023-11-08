СКР возбудил дело о теракте после гибели депутата ЛНР Филипоненко

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, после гибели депутата Народного совета ЛНР и экс-главы Управления народной милиции республики Михаила Филипоненко. Ведомство подтвердило, что сегодня, 8 ноября, утром в Луганске под днищем машины депутата произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль депутата народного совета ЛНР,

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Автомобиль депутата народного совета ЛНР,

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По факту инцидента возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), говорится в пресс-релизе СКР.

«ЛуганскИнформ» сообщило, что в машине Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство и он «получил ранения, несовместимые с жизнью». По данным RT, инцидент случился возле дома, в котором проживал депутат. В феврале на него уже совершали покушение таким же способом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер