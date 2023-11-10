Путин сменил посла России в Пакистане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом в Пакистане. Другим указом глава государства освободил от должности Данилу Ганича, занимавшего пост посла России в Пакистане с 2019 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Альберт Хорев родился в 1979 году. До назначения послом в Пакистане занимал должность заместителя директора второго департамента Азии МИД России. Также являлся начальником отдела Афганистана при департаменте.

Данила Ганич родился в 1970 году. В 2004–2006 годах был сотрудником центрального аппарата МИД России, а позже занимал должность первого секретаря посольства России в Пакистане. Чрезвычайным и полномочным послом в Пакистане был назначен 11 апреля 2019 года.

Милена Костерева