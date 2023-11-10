Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин сменил посла России в Пакистане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом в Пакистане. Другим указом глава государства освободил от должности Данилу Ганича, занимавшего пост посла России в Пакистане с 2019 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Альберт Хорев родился в 1979 году. До назначения послом в Пакистане занимал должность заместителя директора второго департамента Азии МИД России. Также являлся начальником отдела Афганистана при департаменте.

Данила Ганич родился в 1970 году. В 2004–2006 годах был сотрудником центрального аппарата МИД России, а позже занимал должность первого секретаря посольства России в Пакистане. Чрезвычайным и полномочным послом в Пакистане был назначен 11 апреля 2019 года.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...