Путин объединил прямую линию и пресс-конференцию, проведет их до конца года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году большую пресс-конференцию Владимира Путина объединят с прямой линией. По его словам, дата мероприятия уже определена, но пока она не раскрывается.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году. С датой мы уже определились, своевременно сообщим»,— заявил господин Песков в ходе общения с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
В прошлом году ни прямой линии с Владимиром Путиным, ни большой пресс-конференции президента не проводилось. Последний раз прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня 2021 года. Последняя большая пресс-конференция состоялась 23 декабря того же года.
Как прошла последняя большая пресс-конференция Владимира Путина — в материале «Ъ» «Велика Россия, а рассказать нечего».