ЦБ планирует в ближайшее время внедрить стандарт безопасности оплат по QR-коду

Банк России разрабатывает стандарт, который позволит обеспечить безопасность денежных средств при оплате по QR-кодам. По словам зампредседателя регулятора Германа Зубарева, его планируют принять в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Зубарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Герман Зубарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Банк России работает над стандартом по обеспечению безопасности оплаты по QR-кодам. Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время»,— рассказал господин Зубарев в рамках форума Finopolis 2023 (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в ходе форума зампред ВТБ Георгий Горшков выступил с предложением о создании в России единого платежного QR-кода, который позволит клиентам бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что регулятор готов проработать этот вопрос и обсудит его с участниками ассоциации «Финтех».

Милена Костерева