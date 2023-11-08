Бизнес сливается внутрь

По итогам минувшего квартала объем рынка сделок слияния и поглощения в России опустился до годового минимума — $8,75 млрд. Сделки по выходу нерезидентов из российских активов проходили с существенным дисконтом к рыночной цене. Кроме того, в отчетном периоде зафиксирован самый низкий результат по объемам трансграничных сделок. Эксперты ожидают, что рынок M&A начинает стимулировать внутренний спрос на отечественную продукцию. Однако ужесточение ДКП может снизить активность на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала объем рынка сделок слияния и поглощения в России составил $8,75 млрд, следует из данных агентства AK&M (с ними ознакомился “Ъ”). Это оказалось минимальным значением за последний год. За отчетный период было проведено 122 сделки.

Первое место в рейтинге отраслей за отчетный период заняла торговля ($1,81 млрд). Самой крупной трансакцией стало приобретение Газпромбанком 14 торговых центров «Мега» оценочно за $1,425 млрд (см. “Ъ” от 14 сентября). На второе место ($1,03 млрд) после нескольких кварталов лидерства сместился сегмент строительства и девелопмента. Самой дорогой сделкой стала покупка московским правительством объекта недвижимости у MR Group за $206,6 млн (см. “Ъ” от 21 июля). На третье место вышла металлургия ($0,95 млрд).

В отчетном периоде также был зафиксирован самый низкий объем трансграничных сделок за всю историю наблюдений ($1,2 млн). «С середины 2022 года основным драйвером для роста российского M&A-рынка стала неблагоприятная геополитическая ситуация и в связи с этим распродажа российских активов западными инвесторами (которые относятся к внутренним сделкам.— “Ъ”)»,— оценивает заместитель гендиректора AK&М Людмила Еремина. Так, в третьем квартале было зафиксировано 30 таких сделок на $3,79 млрд.

При этом, как предполагает партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев, «все основные сделки по выходу иностранцев, какие должны и могли совершиться, уже действительно состоялись». По его словам, на денежную стоимость таких сделок значительное влияние оказало требование о продаже активов с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости. При этом, как указывает госпожа Еремина, некоторые зарубежные инвесторы теперь просто не смогут продать свой бизнес в России из-за возможной национализации их российских дочерних компаний.

Поток сделок по выходу иностранных инвесторов действительно сужается, но еще не окончательно «пересох», считает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев. «При этом меняется специфика сделок: выкуп менеджментом и опционы на обратный выкуп редки, так как их не согласует правительственная комиссия, и требования государства по дисконтам к стоимости становятся все жестче»,— подчеркивает он. Иностранные инвестиции в Россию остаются редкостью, присутствует эпизодический интерес из Азии, отмечает господин Суровцев. «Рынок еще ждет исхода судьбы Райффайзенбанка, кое-где остаются пакеты ниже контрольного, которые могут являться объектами приобретения»,— указывает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

При этом в стране появляется понимание в необходимости развития стратегически важных отраслей экономики, которое уже сейчас стимулирует новые сделки при участии крупного российского бизнеса, представляющего интересы государства, отмечает госпожа Еремина, например, в машиностроении, в частности энергетическом, транспортно-логистическом комплексах. «В ближайшие кварталы мы ожидаем активности M&A-сделок в таких отраслях, как АПК, IT. В сельском хозяйстве продолжится тренд консолидации отрасли. В рамках IT-направления есть вероятность совершения сделок по консолидации рынка ПО для телекомов и объединения компетенций ведущих вендоров»,— считает управляющий директор НКР Дмитрий Орехов.

Однако давление на объем сделок слияния и поглощения в ближайшие месяцы будет оказывать повышенная стоимость заимствования на рынке. «При ключевой ставке 15% стоимость капитала требует очень высокой рентабельности объединенного бизнеса, чтобы "окупить" капитал»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Полина Трифонова