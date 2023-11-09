Европарламент рекомендовал странам ЕС не конфисковывать вещи и машины россиян

Депутаты Европарламента приняли на пленарной сессии резолюцию, в которой Еврокомиссии рекомендуют пересмотреть запрет на ввоз личного транспорта россиян в Евросоюз. В резолюции говорится, что конфискация вещей и машин россиян «дискредитирует цель санкций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент»,— говорится в резолюции.

Резолюции Европарламента ни к чему не обязывают, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению его депутатов.

В сентябре Еврокомиссия выпустила пояснение к санкциям, согласно которому уже введенные ограничения касаются в том числе личного транспорта россиян. Следовательно, им не рекомендовано приезжать на авто с российскими номерами на территорию ЕС. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на уровне страны ввели Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.

После этого Еврокомиссия скорректировала рекомендации, уточнив, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу личных вещей россиян, не относящихся к предмету роскоши.

Подробнее — в материале «Российские авто везут к конфискации».

Анастасия Ларина