Правительство внесло в Госдуму поправки о возврате выплат по демпферу

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, возвращающие топливный демпфер в полном объеме с октября. Также он предполагает новый расчет цены нефти Urals для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и увеличение НДПИ по конденсату для «Газпрома». Об этом сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на документ. По данным ТАСС, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ТАСС, поправки разработаны ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе. Они возвращают использование коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно. Документ также предполагает новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. В документе предлагается рассчитывать цену исходя из средней арифметической цены при поставках в порты на северо-западе и юге страны, увеличенной на цену транспортировки морем до роттердамских и средиземноморских портов.

Агентства отмечают, что поправки также повышают НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. В документе отмечается, что данное повышение не распространяется на компании, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

По данным «Интерфакса», закон предполагает новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления НДПИ на нефть. При расчете нефтяных налогов продолжат использовать котировки ценового агентства Argus, но теперь не на условиях CIF (включает стоимость фрахта и страхование) в европейских портах Роттердам и Аугуста, а на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки) в российских портах.

1 ноября агентство Reuters сообщало, что в случае одобрения Госдумой законопроекта о возврате демпферных выплат нефтепереработчикам бюджет РФ потратит в январе 2024 года около 0,4 трлн руб. Кроме того, бюджет потеряет еще 0,35 трлн руб. из-за сниженных налогов на добычу нефти.

Ранее «Ъ» сообщал о планах правительства внести поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты НПЗ за поставки на внутренний рынок. По словам источников «Ъ», бОльшую часть расходов на демпфер планируется компенсировать за счет «Газпрома», повысив НДПИ на газ и газовый конденсат, так как газовая компания перерабатывает его на заводах, получающих топливный демпфер.

Подробнее читайте в материале «"Газпром" всегда один».

Полина Мотызлевская