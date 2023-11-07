Водителей отдаляют от камер

Как стало известно “Ъ”, Министерство транспорта подготовило проект новых требований к дорожным камерам. Чиновники хотят запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще чем раз в километр. Еще регионы должны будут предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней. А передвижные камеры будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами. Опрошенные “Ъ” эксперты раскритиковали эти нормы.

Напомним, что 1 сентября 2024 года вступит в силу разработанный по поручению президента закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Как рассказывал “Ъ”, он вводит закрытый перечень мест для установки комплексов («выделенки», зоны ремонта, аварийно-опасные участки и т. д.), предусматривает обязательное согласование мест дислокации с ГИБДД, правила отключения камер и т. д. Все технические детали закона будут закреплены в отдельном постановлении правительства. Его проект уже готов и проходит внутриведомственное согласование, сообщили “Ъ” в Минтрансе. После утверждения документ будет размещен на regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

“Ъ” удалось ознакомиться с первой редакцией этого проекта. Так, в нем написано, что зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости), не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и не ближе 5 км за городом. Впрочем, возможны исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

Другое нововведение — дорожные службы должны будут вешать приборы так, чтобы конструкции (Г-обратные опоры и т. д.) не закрывали собой дорожные знаки и светофоры. А если камера передвижная и применяется за городом, то зона контроля может обозначаться не только стационарными знаками, но и некими информационными щитами, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Щиты будут ставить на расстоянии 150–300 метров перед зоной контроля — так, чтобы водители видели их на любой полосе движения с расстояния не менее 100 метров. А региональные власти должны будут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) считают, что проект нужно дорабатывать. Главная претензия — к требованию ставить камеры только в тех местах, где уже есть очаг аварийности. Под этим термином, напомним, понимается участок дороги протяженностью не более 200 или 1 тыс. метров (в населенном пункте или за городом), где за год произошло три или более ДТП с пострадавшими одного вида или минимум пять разнородных аварий. Ассоциация же считает, что нужно сохранить возможность ставить камеры и там, где есть признаки возникновения такого очага — например, единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений.

В компании «МВС груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации) назвали «неопределенной» норму, ограничивающую допустимое расстояние между камерами. По мнению компании, это противоречит закону и может привести к росту числа ДТП. А 20-дневный срок передачи информации об установке комплексов компания считает «избыточным и необоснованным». По мнению «МВС груп», эта норма не позволит оперативно реагировать на возникшие очаги аварийности, поскольку передвижные комплексы выводятся на рубеж контроля в среднем до пяти дней.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман поддерживает установку информационных щитов в качестве меры профилактики нарушений. Но отмечает, что большой щит на временной опоре может обладать высокой парусностью — то есть его может сдуть с обочины на проезжую часть. При этом эксперт сомневается, что московские власти смогут выполнить требование о минимальной дистанции в 1 км между камерами. «Особенно высокая плотность камер — в городе на "выделенках",— поясняет Григорий Шухман.— Нельзя исключать, что мэрия Москвы на этапе проекта попытается пролоббировать сокращение этого расстояния, условно, до 300 метров». В Центре организации дорожного движения Москвы “Ъ” сказали, что проект постановления еще не приходил к ним на рассмотрение. В подмосковном минтрансе на запрос “Ъ” ответили, что «досконально изучили» новый федеральный закон о камерах и в данный момент приводят в соответствие с ним «региональные нормативно-правовые акты».

Напомним, что важной частью «реформы камер», стартующей с 1 сентября вместе с новым законом, должны стать также поправки к КоАП. В кодексе должна появиться норма, запрещающая выносить штрафы с камер, установленных (или применяемых) в нарушение правил или обозначенных не по правилам. Такой законопроект уже подготовлен сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой; он был принят в первом чтении в декабре 2021 года, но с тех пор находится без движения.

Иван Буранов