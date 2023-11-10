Ермак сравнил конфликт на Украине со стометровкой, в которой Киев пробежал 70 м

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина откажется от возможного предложения подписать мирные договоренности с Россией по типу «Минск-3». Сам конфликт, по его словам, близится к завершению: 70 м из стометровки Киев уже пробежал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины

«Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском.— "Ъ") никакого Минска-3 не будет»,— сказал глава офиса украинского президента в интервью телеканалу «1+1».

Он добавил, что возможные переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате и «никакие условия по территории и независимости неприемлемы». Тему переговоров, по его словам, «систематически подбрасывают» со стороны России.

Боевые действия на территории Украины Андрей Ермак сравнил с забегом на 100 м, в котором 70 м Киев уже пробежал, и осталась «самая тяжелая» часть. Точной даты завершения конфликта, как добавил господин Ермак, не знает никто, при этом он «может закончиться очень внезапно».

Что происходит после ввода войск РФ на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев