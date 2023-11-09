В Берлине сегодня открылась Конференция НАТО по киберзащите. Это первое мероприятие такого рода, в будущем оно должно стать ежегодным. Судя по вступительным речам главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генсека НАТО Йенса Столтенберга, едва ли не главная тема форума — противодействие России. Особенно важным в альянсе считают вовлечение частных IT-компаний в сотрудничество с военными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен убедить западные IT-компании в том, что сотрудничать с военными стран альянса вполне этично

Фото: Sean Gallup / Getty Images Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен убедить западные IT-компании в том, что сотрудничать с военными стран альянса вполне этично

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конференция НАТО по киберзащите продлится два дня. На открытии мероприятия выступили глава МИД ФРГ Анналена Бербок и генсек альянса Йенс Столтенберг. Из их речей сразу стало понятно, от кого они намерены обороняться: от России, Китая, Ирана и радикальных группировок, таких как «Хамас». Анналена Бербок заявила, что «активная киберзащита» (этот термин чаще всего используется, когда речь идет не только об оборонительных, но и о наступательных действиях в киберпространстве) должна стать частью концепции Североатлантического альянса по сдерживанию его оппонентов. Для этого страны—члены НАТО, по ее словам, должны теснее взаимодействовать в этой сфере, активнее делиться друг с другом информацией и чаще вовлекать в сотрудничество партнеров. Среди последних Анналена Бербок особо выделила Украину, которой НАТО, как следует из ее выступления, помогает обороняться в киберпространстве от России, одновременно укрепляя собственный киберпотенциал.

Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сегодня уже ни один межгосударственный конфликт невозможно представить без киберсоставляющей, а кибератаки могут наносить такой же ущерб, как кинетические удары. По мнению генсека НАТО, в киберпространстве сейчас усиливается «стратегическое соревнование» между демократиями и авторитарными режимами. Среди последних он выделил Россию и Китай. «Они бросают вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности, в том числе в киберпространстве»,— заявил он. Чтобы противостоять этим угрозам, НАТО, по его словам, должно укреплять свой оборонительный и наступательный потенциал в киберпространстве. А для этого, как подчеркнул генсек, государствам очень нужна поддержка частных IT-компаний.

«Некоторые представители частного бизнеса думают, что сотрудничать с военными неэтично,— посетовал Йенс Столтенберг.— Но ведь нет ничего неэтичного в том, чтобы помогать Украине защищать себя, нет ничего неэтичного в том, чтобы оборонять свои собственные страны, как нет ничего неэтичного в том, чтобы отстаивать нашу свободу».

Из выступления генсека следует, что двухдневная конференция в Берлине созвана как раз для того, чтобы представители западных IT-компаний НАТО могли пообщаться с официальными лицами альянса и его стран-членов.

Список участников мероприятия и его программа не публиковались. Перед началом форума было лишь объявлено, что в его рамках пройдут две сессии по сотрудничеству между военными и гражданскими IT-специалистами, закрытое обсуждение сценариев угроз в киберпространстве и отдельная панель об «уроках, извлеченных из войны России против Украины». Среди компаний, которые публично заявляют о своем участии в укреплении киберобороны Украины, числятся, в частности, Microsoft, Google, Amazon.

Напомним, что НАТО официально признало киберпространство сферой своих операций (наравне с сушей, морем и воздухом) только на саммите в Варшаве в 2016 году, притом что отдельные страны—члены альянса сделали это намного раньше (США, к примеру, еще в 2004-м). Но общую политику в этой области блок начал вырабатывать c 2002 года, после того как на саммите в Праге было решено, что НАТО должно заниматься в том числе и киберзащитой.

Долгое время мероприятия НАТО по тематике кибербезопасности проходили в Таллине на базе созданного в 2008 году Объединенного центра передового опыта по киберобороне альянса (NATO CCDCOE). Среди прочего этот центр организует регулярные международные киберучения Locked Shields (в этом году в них было задействовано более 3 тыс. специалистов из 38 стран), а также ежегодные конференции CyCon (в этом году в мероприятии приняли участие 600 делегатов из 47 стран).

В мае членом NATO CCDCOE официально стала и Украина.

Власти Эстонии надеются, что участие украинских специалистов в работе центра позволит НАТО эффективнее помогать Киеву противостоять России в киберпространстве.

А власти Украины рассматривают присоединение к CCDCOE как шаг на пути в Североатлантический альянс. В Москве же увидели в этом реализацию «плана Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру» (подробнее см. “Ъ” от 18 мая).

В последние годы в рамках альянса было создано и множество других структур, так или иначе связанных с кибербезопасностью: Центр кибербезопасности при командовании Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (NATO Cyber Security Centre), Центр операций в киберпространстве (Cyberspace Operations Centre), группы быстрого реагирования на киберинциденты (NATO Cyber Rapid Reaction Teams) и другие. Альянс также регулярно проводит киберучения и тематические конференции. Судя по заявлениям официальных лиц в Берлине, теперь к ним прибавится еще одно ежегодное мероприятие.

Россия наибольшую угрозу в киберпространстве для себя, наоборот, видит со стороны НАТО. В октябре заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете» заявил, что с начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные, по его словам, свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак.

Елена Черненко