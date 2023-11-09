Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Анти-айти

НАТО хочет активнее привлекать частные компании к противостоянию с Россией в киберпространстве

В Берлине сегодня открылась Конференция НАТО по киберзащите. Это первое мероприятие такого рода, в будущем оно должно стать ежегодным. Судя по вступительным речам главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генсека НАТО Йенса Столтенберга, едва ли не главная тема форума — противодействие России. Особенно важным в альянсе считают вовлечение частных IT-компаний в сотрудничество с военными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен убедить западные IT-компании в том, что сотрудничать с военными стран альянса вполне этично

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен убедить западные IT-компании в том, что сотрудничать с военными стран альянса вполне этично

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен убедить западные IT-компании в том, что сотрудничать с военными стран альянса вполне этично

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конференция НАТО по киберзащите продлится два дня. На открытии мероприятия выступили глава МИД ФРГ Анналена Бербок и генсек альянса Йенс Столтенберг. Из их речей сразу стало понятно, от кого они намерены обороняться: от России, Китая, Ирана и радикальных группировок, таких как «Хамас». Анналена Бербок заявила, что «активная киберзащита» (этот термин чаще всего используется, когда речь идет не только об оборонительных, но и о наступательных действиях в киберпространстве) должна стать частью концепции Североатлантического альянса по сдерживанию его оппонентов. Для этого страны—члены НАТО, по ее словам, должны теснее взаимодействовать в этой сфере, активнее делиться друг с другом информацией и чаще вовлекать в сотрудничество партнеров. Среди последних Анналена Бербок особо выделила Украину, которой НАТО, как следует из ее выступления, помогает обороняться в киберпространстве от России, одновременно укрепляя собственный киберпотенциал.

Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сегодня уже ни один межгосударственный конфликт невозможно представить без киберсоставляющей, а кибератаки могут наносить такой же ущерб, как кинетические удары. По мнению генсека НАТО, в киберпространстве сейчас усиливается «стратегическое соревнование» между демократиями и авторитарными режимами. Среди последних он выделил Россию и Китай. «Они бросают вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности, в том числе в киберпространстве»,— заявил он. Чтобы противостоять этим угрозам, НАТО, по его словам, должно укреплять свой оборонительный и наступательный потенциал в киберпространстве. А для этого, как подчеркнул генсек, государствам очень нужна поддержка частных IT-компаний.

«Некоторые представители частного бизнеса думают, что сотрудничать с военными неэтично,— посетовал Йенс Столтенберг.— Но ведь нет ничего неэтичного в том, чтобы помогать Украине защищать себя, нет ничего неэтичного в том, чтобы оборонять свои собственные страны, как нет ничего неэтичного в том, чтобы отстаивать нашу свободу».

Из выступления генсека следует, что двухдневная конференция в Берлине созвана как раз для того, чтобы представители западных IT-компаний НАТО могли пообщаться с официальными лицами альянса и его стран-членов.

Список участников мероприятия и его программа не публиковались. Перед началом форума было лишь объявлено, что в его рамках пройдут две сессии по сотрудничеству между военными и гражданскими IT-специалистами, закрытое обсуждение сценариев угроз в киберпространстве и отдельная панель об «уроках, извлеченных из войны России против Украины». Среди компаний, которые публично заявляют о своем участии в укреплении киберобороны Украины, числятся, в частности, Microsoft, Google, Amazon.

Напомним, что НАТО официально признало киберпространство сферой своих операций (наравне с сушей, морем и воздухом) только на саммите в Варшаве в 2016 году, притом что отдельные страны—члены альянса сделали это намного раньше (США, к примеру, еще в 2004-м). Но общую политику в этой области блок начал вырабатывать c 2002 года, после того как на саммите в Праге было решено, что НАТО должно заниматься в том числе и киберзащитой.

Долгое время мероприятия НАТО по тематике кибербезопасности проходили в Таллине на базе созданного в 2008 году Объединенного центра передового опыта по киберобороне альянса (NATO CCDCOE). Среди прочего этот центр организует регулярные международные киберучения Locked Shields (в этом году в них было задействовано более 3 тыс. специалистов из 38 стран), а также ежегодные конференции CyCon (в этом году в мероприятии приняли участие 600 делегатов из 47 стран).

В мае членом NATO CCDCOE официально стала и Украина.

Власти Эстонии надеются, что участие украинских специалистов в работе центра позволит НАТО эффективнее помогать Киеву противостоять России в киберпространстве.

А власти Украины рассматривают присоединение к CCDCOE как шаг на пути в Североатлантический альянс. В Москве же увидели в этом реализацию «плана Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру» (подробнее см. “Ъ” от 18 мая).

Жертв кибератак подбирают по прежним утечкам данных

В последние годы в рамках альянса было создано и множество других структур, так или иначе связанных с кибербезопасностью: Центр кибербезопасности при командовании Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (NATO Cyber Security Centre), Центр операций в киберпространстве (Cyberspace Operations Centre), группы быстрого реагирования на киберинциденты (NATO Cyber Rapid Reaction Teams) и другие. Альянс также регулярно проводит киберучения и тематические конференции. Судя по заявлениям официальных лиц в Берлине, теперь к ним прибавится еще одно ежегодное мероприятие.

Россия наибольшую угрозу в киберпространстве для себя, наоборот, видит со стороны НАТО. В октябре заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете» заявил, что с начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные, по его словам, свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...