Шойгу назвал отношения России и КНР образцом стратегического взаимодействия

Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, который в составе делегации приехал в Москву сегодня, 8 ноября. Господин Шойгу назвал отношения между РФ и Китаем образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Господин Чжан считает, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ прошла церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почетного караула и оркестра. Министр обороны РФ предложил на переговорах обсудить наращивание сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что встреча будет «очередным шагом к углублению многопрофильных связей» между Россией и Китаем. «Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Чжан Юся заявил, что КНР и РФ поддерживают друг друга в вопросах, «касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей сторон», а также тесно взаимодействуют в международных делах. «Благодаря личному продвижению стратегического руководства председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне»,— убежден китайский чиновник.

Президент РФ во время выступления на форуме «Один пояс — один путь» в октябрезаявил, что Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, а также уважают «права каждого государства на собственную модель развития». На полях форума господин Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробности — в материале «Ъ» «Руки на поясе».

Лаура Кеффер