Прокурор запросил художнице Скочиленко восемь лет колонии по делу о фейках

Прокурор попросил назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы петербургской художнице-активистке Александре Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о военной операции на Украине. Сторона обвинения запросила, чтобы девушку отправили отбывать наказание в исправительную колонию общего режима и лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок три года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил РФ) возбудили из-за того, что девушка заменила несколько ценников в одном из магазинов сети «Перекресток» на листовки с информацией о действиях ВС РФ на Украине. Это заметила пожилая посетительница магазина, которая вызвала полицию. Защита Александры Скочиленко настаивала, что ее содержание под стражей опасно, так как у художницы целиакия (непереносимость глютена).

Защита художницы настаивала на том, чтобы судья Оксана Демяшева, рассматривающая дело, взяла самоотвод, поскольку режим проведения судебных заседаний «носит признаки пыток». В октябре суд продлил арест Александры Скочиленко на три месяца. Адвокаты рассказали, что у девушки ухудшилось состояние здоровья. Она неоднократно обращалась с жалобами в медчасть, но квалифицированной помощи получить не может.

О развитии дела — в материале «Ъ» «От ворот — привод».

Лаура Кеффер