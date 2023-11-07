Правительство предложило перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета

Правительство России предлагает перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки документа ко второму чтению в Госдуме. Всего кабинет внес в ГД 769 поправок к проекту федерального бюджета, сообщают в Министерстве финансов.

«Поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными»,— цитирует пресс-служба Минфина главу ведомства Антона Силуанова.

Одна из предлагаемых Минфином групп поправок связана с финансированием военной операции на Украине. Также вырастут расходы госбюджета на новые российские регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области). Кроме того, кабмин предлагает увеличить финансирование реализации новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность юга России.

Рассмотрение проекта федерального бюджета во втором чтении в Госдуме предварительно намечено на 16 ноября.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов был внесен правительством России в Госдуму 27 сентября. 26 октября документ был принят депутатами ГД в первом чтении. Согласно проекту, расходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025 году — 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб. На оборону в 2024 году направят 10,8 трлн руб.

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Александр Кислов