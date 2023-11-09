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Коммерсантъ FM
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Правительство выделит 95 млрд руб. на программы льготной ипотеки

Правительство планирует выделить 95 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, средства направят в рамках реализации большого комплекса мер в сфере обеспечения граждан жильем.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил господин Мишустин на заседании правительства, около 46 млрд руб. из этой суммы направят на семейную ипотеку, 41 млрд руб. — на льготную ипотеку, на дальневосточную ипотеку — почти 8 млрд руб. По итогам текущего года планируется предоставить примерно 700 тыс. кредитов.

Правительство с 20 сентября нынешнего года повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по программам льготного кредитования. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд.

Подробнее — в материале «Банки округляют ипотеку».

Лусине Баласян

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