Правительство одобрило отстранение полиции от дублирующих проверок бизнеса

Правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Предполагается, что контрольные мероприятия должны проводить профильные ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На первом этапе, сообщила пресс-служба правительства, из Кодекса об административных нарушениях исключат 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. При этом сохраняются функции правоохранительных органов по «предотвращению нарушений с возможностью возбуждения административных дел» в отношении граждан.

«За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция»,— сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Законопроект, разработанный правительством совместно с Генпрокуратурой и МВД, сегодня, 9 ноября, внесли в Госдуму. Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина по итогу Петербургского международного экономического форума.

26 апреля генпрокурор России Игорь Краснов направил Владимиру Путину предложение по регламентации проверок бизнесменов полицейскими. Он указал, что достижения Генпрокуратуры в части проверок «обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность» полицейских. При этом, по словам господина Краснова, проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в основные задачи по охране правопорядка.

Лусине Баласян