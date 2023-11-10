РБК: прямая линия с Путиным пройдет 14 декабря

В этом году большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, планируется провести на 14 декабря. По словам двух источников РБК, знакомых с ходом подготовки к событию, эта дата рассматривается в качестве основной.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией. Он говорил, что дату мероприятия уже определили, но пока не будут раскрывать ее.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились. Весной должны пройти президентские выборы: они запланированы на 17 марта 2024 года. Незадолго до прошлой президентской кампании, в 2017 году, большая пресс-конференция тоже прошла 14 декабря.

Последняя прямая линия с Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, последняя большая пресс-конференция — 23 декабря 2021 года.

Как прошла последняя большая пресс-конференция Владимира Путина — в материале «Ъ» «Велика Россия, а рассказать нечего».

Анастасия Ларина