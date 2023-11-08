Путин подписал указ по обмену замороженных активов россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Он позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Документ опубликован на портале правовой информации.

В первую очередь под процедуру обмена подпадут активы розничных российских инвесторов (как правило, речь идет о вложениях в ценные бумаги). Согласно установленному указом президента порядку, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С». Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.

На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в России. С этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после введения западных санкций против РФ. Совокупный объем средств на счетах типа «С» по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб., оценивал Банк России.

Участие в процессе обмена заблокированными активами будет добровольным. Как поясняли в федеральном Минфине, на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб., которые принадлежат розничным инвесторам.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Разморозка портфельчиков».

Александр Кислов