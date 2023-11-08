Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца (до 2 января) замглавы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий. Сторона защиты просила отпустить господина Исмаилова под залог в 5 млн руб. Сам обвиняемый вины не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно»,— сказано в решении суда (цитата по ТАСС).

Адвокат замглавы МВД Сергей Булаев сообщил, что при обыске у подсудимого изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение, поэтому он не сможет пользоваться своими полномочиями и угрожать другим фигурантам дела. Кроме того, адвокат просил суд избрать более мягкую меру пресечения, так как у Руфата Исмаилова четверо несовершеннолетних детей.

Замглаве МВД Дагестана предъявили обвинения в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руфата Исмаилова задержали накануне. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски. Обвинение предъявили также замглаве следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову. Оба доставлены в Москву для определения меры пресечения.

Петр Бузлаев