Путин разрешил Gazprom International получить 100% «Газпром зарубежнефтегаз»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Gazprom International Limited может приобрести 100% акций дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром зарубежнефтегаз». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Gazprom International Limited — компания «Газпрома», занимающаяся поиском нефтегазовых активов с высокими экономическими показателями в дружественных странах, включая Узбекистан, Вьетнам, Алжир, Ливию, Боливию.

«Газпром зарубежнефтегаз» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома», которое ведет деятельность по добыче нефти и газа в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.