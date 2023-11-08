Forbes назвал Альфа-банк, МТС и «Яндекс» одними из лучших работодателей в стране

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России. Платиновый статус из 125 компаний получили 27. Среди них — Альфа-банк, ВТБ, «ВымпелКом», группа «Самолет» и другие.

Компании сравнивали по метрикам стратегии ESG (экология, сотрудники и общество, корпоративное управление). Сразу по всем показателям платиновый статус получили МТС и «Яндекс». Тройное «золото» присвоили компаниям Evraz, Россельхозбанк, СМЗ, «Спортмастер» и Qiwi.

При оценке компаний члены жюри оценивали такие показатели как средняя заработная плата, текучесть кадров, расходы организации на охрану окружающей среды, гендерное равенство и другие. Впервые рейтинг лучших работодателей Forbes был составлен в 2019 году.

По данным исследования Б1, в 2023 году больше 40% предприятий в России хотели бы увеличить число своих сотрудников в среднем на 13%. Cамыми конкурентными вакансиями в сфере производства в материалах указаны инженеры с разной специализацией.

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Петр Бузлаев