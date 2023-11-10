ВШЭ зафиксировала удвоение чистого оттока капитала за третий квартал

Чистый отток капитала за третий квартал 2023 года вырос вдвое, до $18 млрд по сравнению с $9 за второй квартал. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ на основе данных ЦБ, который приводит «Известия». Причину ослабления рубля за последние месяцы эксперты ВШЭ видят именно в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Под оттоком капитала подразумеваются законные финансовые операции: вложения российских резидентов в иностранные активы и ценные бумаги, перевод средств в зарубежные банки и приобретение наличной валюты. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что отток средств по «подозрительным основаниям» в 2022 году был на уровне $1 млрд.

В первом квартале вывоз капитала из России был на уровне $21 млрд. То есть за девять месяцев отток средств мог составить $48 млрд. По информации центра макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов, за весь 2022 год вывод капитала составил $243 млрд, или 13,5% ВВП. Таким образом, отток капитала в нынешнем году уменьшился в разы.

Работавший над докладом ведущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов уточняет, что в основном отток капитала растет из-за действий компаний, а не физлиц, поскольку поступления от экспорта задерживаются. Глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая согласна с экспертом: по ее словам, расчеты за экспорт происходят сейчас с длительным лагом.

В ходе торгов на Мосбирже 10 ноября доллар колеблется на уровне 92 руб. Месяц назад, 5 октября, курс доллара превышал 100 руб. Рубль начал укрепляться после указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Центробанк также связывал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки.

Согласно указу президента Владимира Путина, компании из 43 групп обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Из этих средств на внутреннем рынке должно быть продано не менее 90%, но не менее половины полученной по каждому контракту выручки. Норму ввели для стабилизации курса рубля.

Анастасия Ларина