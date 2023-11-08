Дебоширов ссадят на три года

Как выяснил “Ъ”, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вернулась к давней идее «Аэрофлота» о едином черном списке пассажиров для всех перевозчиков. Сейчас у каждой компании он свой и аннулируется через год. Теперь в отрасли хотят отказывать в перевозке за курение и мелкое хулиганство, действие черного списка продлить на три года и дать к нему доступ туроператорам, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек в виде чартерных рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, АЭВТ направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах. Наконец, срок нахождения в черных списках хотят расширить с одного года до трех лет.

Проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП разработали в «Аэрофлоте» и поддержали другие авиакомпании из ассоциации (в АЭВТ входит 23 перевозчика, включая S7, «Уральские авиалинии», Utair и др.), говорится в письме на имя замминистра Игоря Чалика (есть у “Ъ”).

В «Аэрофлоте» подтвердили “Ъ”, что подготовили «проекты изменений в федеральные законы в инициативном порядке». Собеседник “Ъ” в Минтрансе рассказал, что обращение «получено недавно и пока находится на изучении», официально в министерстве не стали это комментировать.

Как говорится в пояснительной записке «Аэрофлота» к проектам изменений, «международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров». Так, нападение на члена экипажа в Италии влечет лишение свободы на три года, в CШA — до 20 лет. В Китае, отметили в авиакомпании, дебоширам запрещают услуги всех национальных авиаперевозчиков сроком на пять лет.

«Аэрофлот» выступает за ужесточение черных списков с 2013 года: тогда экс-глава авиакомпании, нынешний министр транспорта Виталий Савельев предлагал запрещать хулиганам авиаперелеты на три-пять лет. В 2016 году перевозчики вернулись к этому вопросу, предлагая, в частности, запретить пассажирам из черного списка выезд за рубеж и повысить для них цены на авиабилеты (см. “Ъ” от 26 ноября 2016 года). С 2018 года авиакомпании могут отказывать в покупке билетов пассажирам и включать их в черные списки (см. “Ъ” от 4 июня 2018 года).

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