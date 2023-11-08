ЦБ ожидает прибыль банков в размере 2,9–3 трлн рублей по итогам года

По итогам 2023 году Центробанк ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis. Чистая прибыль банковского сектора по итогам первых трех кварталов уже достигла 2,7 трлн руб.

«Я думаю, что прибыль приблизится где-то к 2,9 трлн руб., ориентировочно 2,9–3 трлн руб.»,— сообщила госпожа Полякова (цитата по «Прайму»). «Не забывайте, что с 1 января перестают действовать послабления, и те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году»,— отметила зампред Банка России.

По словам Ольги Поляковой, рост ключевой ставки не влияет на динамику чистых процентных доходов — Центробанк не зафиксировал замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе. При этом она отметила, что оказать влияние на прибыль банков может досоздание ими резервов в последнем, четвертом квартале.

В сентябре чистая прибыль банковского сектора составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), это на 16% меньше, чем в августе. Прибыльными по итогам сентября оказались 77% кредитных организаций, хотя в августе их доля составляла 81%. В августе Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%.

В 2022 году российский банковский сектор на фоне санкций получил прибыль в размере 203 млрд руб. В 2021 году российские банки заработали 2,4 трлн руб.

Подробнее о последствиях повышения ставки — в материале «Банки придерживают депозиты».

Анастасия Ларина