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Коммерсантъ FM
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Путин и Токаев подписали план сотрудничества на 2024–2026 годы

Президент Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров, а также план действий по сотрудничеству между странами с 2024 по 2026 год.

Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев

Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по совместному строительству теплоэлектростанций — ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск».

Также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между российской Федеральной службой по труду и занятости и казахстанским Министерством труда и социальной защиты населения.

Ранее президент Владимир Путин прибыл в Астану. В резиденции «Акорда» он провел переговоры Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли и инвестиций.

В ходе переговоров в узком составе Владимир Путин сообщил, что использование нацвалют в торговле между странами «заметно расширилось», а торговый оборот с января вырос на 7% в годовом выражении.

Подробнее о прошлой встрече президентов России и Казахстана — в материале «Кomendant надавил на газ».

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