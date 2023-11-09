Россия и США провели консультации по ключевым вопросам двусторонних отношений

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI сообщил, что РФ и США провели очные консультации по «раздражителям в двусторонних отношениях». Где и когда проходили консультации, а также, кто представлял на них российскую и американскую стороны, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Сергея Рябкова, по итогам консультаций стало понятно, что прогресса в решении проблем мало. Такие консультации проходят «эпизодически» и проводятся в «третьих странах». «Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет»,— отметил он.

Также замглавы МИД России допусти возможность понижения уровня дипломатических отношений с США, но подчеркнул, что полностью разрывать отношения с Вашингтоном Москва не хочет. «Нам бы этого не хотелось. Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни — это то, о чем нужно заботиться и что следует беречь»,— пояснил дипломат.

По его словам, российско-американские отношения сейчас переживают «острейший кризис», который не имеет аналогов в прошлом. Высшее руководство РФ, как подчеркнул замминистра, настаивает на том, чтобы не допустить эскалации двусторонних отношений. «Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти. Мы этому строго следуем»,— отметил Сергей Рябков.

Александр Кислов