Боррель признал «коллективный провал» в решении палестино-израильского конфликта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что война Израиля и палестинского движения «Хамас» стала результатом «коллективного провала». К нему, по мнению дипломата, привел недостаток воли для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться... Этот провал стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы»,— сказал господин Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе (видео есть в Х внешнеполитической службы ЕС).

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. Глава евродипломатии говорил, что ЕС выступает против блокады сектора Газа, а также призывал к прекращению огня. Власти Израиля отказываются идти на перемирие.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер