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Коммерсантъ FM
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США с 7 декабря приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

Белый дом сообщил, что с 7 декабря США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как отмечается в сообщении Белого дома, решение о приостановке выполнения обязательств было поддержано союзниками по НАТО и другими партнерами вне альянса. США считают, что приостановка участия в ДОВСЕ усилит способности НАТО к «сдерживанию и обороне».

«В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря нынешнего года»,— заявил помощник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, часть участников ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что в полночь на 7 ноября была завершена процедура выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и документ для РФ «ушел в историю». В ответ страны-члены НАТО публично осудили решение РФ и заявили, что намерены приостановить действие ДОВСЕ «на такой срок, который потребуется».

Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ): когда подписан и в чем суть

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ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. В мае 2023-го президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Российский МИД допускал возобновление диалога с Западом при отказе от сдерживания Москвы.

Александр Кислов

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