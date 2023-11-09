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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:53

Выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

9 ноября председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике. Основные тезисы ее речи — в подборке «Ъ».

  • Ключевая ставка ЦБ может остаться на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года. Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции.
  • Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. Его пик пришелся на третий квартал 2023 года. Денежно-кредитная политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит стабилизацию курса.
  • Возврат инфляции к цели ЦБ — около 4% — к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.
  • ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах.
  • ЦБ предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать.
  • Российская экономика задействовала имеющиеся рабочие ресурсы. Для роста потребуется повышение производительности труда.
  • Трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста 1,5–2,5% в 2026 году.
  • ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. «Считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов… Поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга»,— сказала госпожа Набиуллина.
  • После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по депозитам стали более привлекательными, поэтому началось возвращение наличных в банки.

Что говорится в ноябрьском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике

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