Выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

9 ноября председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике. Основные тезисы ее речи — в подборке «Ъ».

Ключевая ставка ЦБ может остаться на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года. Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции.

Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. Его пик пришелся на третий квартал 2023 года. Денежно-кредитная политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит стабилизацию курса.

Возврат инфляции к цели ЦБ — около 4% — к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.

ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах.

ЦБ предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать.

Российская экономика задействовала имеющиеся рабочие ресурсы. Для роста потребуется повышение производительности труда.

Трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста 1,5–2,5% в 2026 году.

ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. «Считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов… Поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга»,— сказала госпожа Набиуллина.

После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по депозитам стали более привлекательными, поэтому началось возвращение наличных в банки.