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Выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное
9 ноября председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике. Основные тезисы ее речи — в подборке «Ъ».
- Ключевая ставка ЦБ может остаться на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года. Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции.
- Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. Его пик пришелся на третий квартал 2023 года. Денежно-кредитная политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит стабилизацию курса.
- Возврат инфляции к цели ЦБ — около 4% — к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.
- ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах.
- ЦБ предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать.
- Российская экономика задействовала имеющиеся рабочие ресурсы. Для роста потребуется повышение производительности труда.
- Трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста 1,5–2,5% в 2026 году.
- ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. «Считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов… Поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга»,— сказала госпожа Набиуллина.
- После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по депозитам стали более привлекательными, поэтому началось возвращение наличных в банки.