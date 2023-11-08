В ГК «Дело» просто атомные перестановки

Ключевые активы ГК «Дело» перешли под руководство выходцев из «Росатома». Так, главой головной структуры группы, УК «Дело», назначена директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, которая сохранит свой пост в госкорпорации. Президентом «Трансконтейнера» станет Михаил Концерев, много лет отработавший в структурах «Росатома». При этом пока «Росатом» остается в ГК «Дело» миноритарным партнером основателя группы Сергея Шишкарева с 49% акций.

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Фото: пресс-служба ГК «Дело» Екатерина Ляхова в 2017 году

Фото: пресс-служба ГК «Дело»

Генеральным директором УК «Дело», головной структуры группы «Дело», назначена Екатерина Ляхова, директор по развитию бизнеса «Росатома». Об этом сообщила группа «Дело». На новом посту она сменит Дмитрия Панькова, возглавлявшего УК «Дело» с октября 2021 года. Госпожа Ляхова, работавшая на различных руководящих должностях в «Росатоме» последние 12 лет, сохранит свою должность в госкорпорации.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в конце 2019 года, купив 30% в группе за 29,89 млрд руб. Сразу вслед за этим масштаб группы «Дело» вырос в связи с приобретением контроля в крупнейшем контейнерном операторе страны — «Трансконтейнере» за 60,3 млрд руб. (см. «Ъ» от 27 ноября 2019 года), который потом группа выкупила целиком. У «Росатома» существовал опцион на выкуп еще 19% ГК «Дело» в 2023 году, но реализован он был досрочно, в августе 2022 года (см. «Ъ» от 10 августа 2022 года).

Доля «Росатома» и сейчас сохраняется на уровне 49%, отмечают в ГК «Дело». 51% принадлежит основателю группы Сергею Шишкареву.

Вместе с тем, как рассказывал господин Шишкарев в сентябре в кулуарах ВЭФ, в августе с «Росатомом» было заключено соглашение о паритетном участии в управлении группой (см. «Ъ» от 13 сентября). Оно, «с точки зрения управления», предполагает «паритет и консенсусное принятие решений по всем вопросам», говорил он, а дополнительное соглашение предусматривает равное участие обеих сторон в совете директоров головной компании. В дочерних компаниях составы советов директоров также сменились на паритетные.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев в 2019 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также ГК «Дело» сменила президента «Трансконтейнера». Вместо пришедшего на эту должность чуть более года назад Валерия Евдокименко им станет Михаил Концерев. Господин Концерев, сообщает ГК «Дело», работал в различных структурах «Росатома», таких как «Русатом Сервис», «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» (СП «Росатома» и «Интер РАО»), «Ураниум Уан Груп». С 2019 года возглавляет ООО «Управляющая компания Группа ВГС», которая специализируется на управлении активами в сфере ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава ОАО РЖД. Господин Шишкарев, согласно сообщению группы «Дело», возлагает надежды в том числе на «опыт Михаила Концерева в проведении организационных и структурных изменений».

Наталья Скорлыгина