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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Газпрома» упала за девять месяцев на 44% год к году

Головная компания российского газового концерна «Газпром» отчиталась о полученной за первые девять месяцев 2023 года чистой прибыли в размере 446,103 млрд руб. При этом, согласно данным бухгалтерской отчетности компании, годом ранее за этот же период компания получила прибыль в размере 779,798 млрд руб.

Таким образом, за год чистая прибыль головной компании холдинга по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) снизилась на 44%.

Выручка компании по РСБУ в январе—сентябре текущего года снизилась в 1,6 раза — до 3,96 трлн руб. Убыток от продаж в отчетном периоде составил 107,23 млрд руб. против прибыли в размере 2,04 трлн руб. годом ранее.

В октябре журнал Forbes сообщил, что «Газпром» второй год подряд стал лидером составленного изданием рейтинга самых прибыльных компаний России. 2-е и 3-е места в рейтинге заняли компании «Ямал СПГ» и «Роснефть».

Сегодня, 7 ноября, правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по конденсату для «Газпрома». По оценкам главы думского комитета по энергетике Павла Завального, в связи с этим убытки «Газпрома» могут достигнуть примерно 1 трлн руб. в 2025 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" всегда один».

Александр Кислов

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