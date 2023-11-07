Чистая прибыль «Газпрома» упала за девять месяцев на 44% год к году
Головная компания российского газового концерна «Газпром» отчиталась о полученной за первые девять месяцев 2023 года чистой прибыли в размере 446,103 млрд руб. При этом, согласно данным бухгалтерской отчетности компании, годом ранее за этот же период компания получила прибыль в размере 779,798 млрд руб.
Таким образом, за год чистая прибыль головной компании холдинга по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) снизилась на 44%.
Выручка компании по РСБУ в январе—сентябре текущего года снизилась в 1,6 раза — до 3,96 трлн руб. Убыток от продаж в отчетном периоде составил 107,23 млрд руб. против прибыли в размере 2,04 трлн руб. годом ранее.
В октябре журнал Forbes сообщил, что «Газпром» второй год подряд стал лидером составленного изданием рейтинга самых прибыльных компаний России. 2-е и 3-е места в рейтинге заняли компании «Ямал СПГ» и «Роснефть».
Сегодня, 7 ноября, правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по конденсату для «Газпрома». По оценкам главы думского комитета по энергетике Павла Завального, в связи с этим убытки «Газпрома» могут достигнуть примерно 1 трлн руб. в 2025 году.
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