Bloomberg: ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в РФ

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, такие меры также рассматривает Турция.

Официальный представитель ОАЭ сообщил Bloomberg, что его страна ограничивает экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов. По словам чиновника, в ОАЭ работает система экспортного контроля, которая такие товары отслеживает.

Представитель ОАЭ также добавил, что власти страны «поддерживают диалог» с международными партнерами по вопросу боевых действий на Украине, а также их влиянию на мировую экономику. Однако Еврокомиссия и министерство торговли Турции отказали Bloomberg в комментарии.

В сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что представители США, Великобритании и ЕС посещают ОАЭ, чтобы убедить власти остановить поставки в Россию товаров двойного назначения (прежде всего компьютерных чипов и электронных компонентов).

По данным Reuters, власти ОАЭ разослали местным компаниям список товаров, экспорт которых в Россию запрещен, еще в марте.

Как отмечает Bloomberg, ЕС активизировал усилия по предотвращению обхода торговых санкций. Согласно 11 пакету санкций против России власти ЕС могут вводить вторичные ограничения в отношении неевропейских компаний, если они помогают не соблюдать санкции, а также ограничивать торговлю с третьими странами, если они переправляют европейскую продукцию в Россию.

Подробнее — в материале «Перетягивание Эмиратов».

Анастасия Ларина