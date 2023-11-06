В Китае зафиксирован первый в истории отток прямых иностранных инвестиций

По данным Государственного валютного управления КНР, обязательства Китая по прямым инвестициям (FDI) в платежном балансе сократились на $11,8 млрд в третьем квартале. Это первое снижение показателя с 1998 года, когда стала вестись подобная статистика.

Объем обязательств по прямым инвестициям фиксирует денежные потоки, связанные с иностранными компаниями, работающими в Китае. Как отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg, первый в истории случай сокращения этого показателя свидетельствует о нежелании зарубежного бизнеса реинвестировать свои средства в Китай из-за растущих разногласий между КНР и Западом и более привлекательных условий хранения капитала в западных странах.

«В некоторой степени слабость притока прямых иностранных инвестиций в Китай может быть вызвана репатриацией доходов транснациональными компаниями,— приводит Reuters комментарий аналитиков Goldman Sachs.— Поскольку процентные ставки в Китае "ниже в долгосрочной перспективе", в то время как процентные ставки за пределами Китая "выше в долгосрочной перспективе", давление на отток капитала, вероятно, сохранится».

Кирилл Сарханянц