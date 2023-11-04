Беспорядки в Махачкале, наземная операция ЦАХАЛа в Газе и арест Аяза Шабутдинова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дагестанец исследует турбину самолета на предмет евреев

Фото: Кадр из видео очевидца Дагестанец исследует турбину самолета на предмет евреев

Фото: Кадр из видео очевидца

«И за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине... Стоят правящие элиты США и их сателлиты!» (президент РФ Владимир Путин на совещании в связи с событиями в Дагестане).

«Ну над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам» (глава Дагестана Сергей Меликов об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы).

«Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона,— четвертый выстрел сделайте в лоб» (глава Чечни Рамзан Кадыров о мерах предотвращения беспорядков в регионе).

«Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет» (посол Израиля в Москве Алекс Бен Цви об отношениях между еврейским государством и РФ).

«70% убитых — это дети и женщины... Это не может быть сопутствующими потерями... Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием» (генкомиссар БАПОР Филипп Лаззарини на заседании Совбеза ООН).

«Ни одна из наших стран не заинтересована в бессрочном соревновании в области стратегических ядерных сил» (советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди в интервью «Ъ»).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Правительство РФ определило перечень из 25 стран, граждане и юрлица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в банках РФ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Суд в Крыму арестовал на два месяца жителя Ялты, который, как утверждается, по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым.

Двух российских военнослужащих-контрактников задержали по делу об убийстве девяти человек в Волновахе (ДНР).

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, ФСБ и СКР по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд.

США ввели санкции в отношении российских финансовых организаций, в их числе «Русский стандарт», Почта Банк, «АФК-Система» и СПБ-Биржа. На последней приостановлены торги.

Минторг США ввел ограничения на экспорт против 13 компаний из РФ и Узбекистана за содействие военному комплексу РФ и производству дронов.

Инициативы недели

Правительство РФ хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев одобрил инициативу по созданию кибервойск.

Операторы связи «МегаФон», «Билайн» и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика. МТС не намерен снимать плату за безлимитную раздачу интернета.

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter объявила инвесторам о планах провести редомициляцию в РФ.

Белоруссия поставила перед РФ вопрос о выплате компенсаций из-за задержки запуска БелАЭС.

Франция и Казахстан подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическому минеральному сырью, к которому относится и уран.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны с «Хамасом».

«Хамас» заявил о готовности к «полному компромиссу» с властями Израиля по вопросу обмена пленными.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Он будет представлять регион в Совете федерации.

Госдума РФ лишила мандатов депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛДПР).

Цифры недели

Количество неплательщиков по кредитам в РФ превысило 21,1 млн человек по итогам января—сентября 2023 года, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

РФ может увеличить морской экспорт нефти в ноябре до 3,6–3,7 млн б/с — максимального уровня с мая 2023 года.

По итогам пяти месяцев 2023 года более 100 российских банков показали снижение остатков на депозитах физлиц.

С января по октябрь 2023 года в РФ продали на 60,1% больше легковых авто, чем за аналогичный период 2022 года.

В России за девять месяцев 2023 года аварийность с электросамокатами выросла втрое.

80% российских медиков поддерживают идею допустить к работе с пациентами врачей-стажеров.

Toyota Motor увеличила операционную прибыль в квартале на 155%.

Квартира Зеленских продана на аукционе в Крыму за 44,3 млн руб.

Число убитых в секторе Газа детей за три недели войны составило 3195 человек.

Сделки недели

Первая грузовая компания Владимира Лисина перешла к новому собственнику — АО «Аврора Инвест». Сумма сделки превысила 200 млрд руб.

Крупнейший железнодорожный оператор перевозок лесных грузов «Транслес» купил оператора WTG с 5 тыс. вагонов.

Яндекс» арендовал 10 тыс. кв. м в московском бизнес-парке «Аврора», которые ранее занимала консалтинговая компания Б1.