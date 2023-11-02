Киловатт киловатту рознь

По данным “Ъ”, правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. Регионы с 2024 года будут обязаны делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. На новые тарифы для граждан, по оценкам ФАС, придется перейти практически всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов. Минэнерго приветствует инициативу, поскольку она позволит «контролировать рост перекрестного субсидирования». Аналитики сомневаются в эффективности меры, считая, что регионы будут выполнять требование формально и не станут увеличивать тарифы для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давняя идея привязать плату граждан за электроэнергию к объемам ее потребления, видимо, скоро будет реализована во многих регионах

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Давняя идея привязать плату граждан за электроэнергию к объемам ее потребления, видимо, скоро будет реализована во многих регионах

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В России тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности, то есть, по сути, бизнес субсидирует население. В каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии.

Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения), рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом дискуссии. Альтернативой перехода на новый механизм для регионов является субсидирование тарифа для населения из своих бюджетов. Потенциально инициатива заставит перейти на новые тарифы всю страну, поскольку почти все регионы в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии, следует из презентации ФАС (есть у “Ъ”).

Регион, перешедший на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС. Уровень субсидии можно будет индексировать на уровень инфляции, а также на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением. В ФАС подтвердили “Ъ”, что предлагают ввести такую меру с 1 января 2024 года. Переход на дифференциацию тарифов позволит «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом», сказали в службе. Там подчеркнули, что тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы, а ФАС это проконтролирует.

Правительство долгие годы пытается снизить перекрестное субсидирование, но оно пока только растет. В начале 2022 года максимальный объем субсидии увеличили до 241 млрд руб., а в конце года на фоне всплеска инфляции правительство в виде исключения разрешило регионам в 2023 году превысить ограничение. В результате в ряде регионов тарифы для бизнеса резко выросли. Промышленность в 2023 году доплатила за снижение тарифов населения рекордные 294 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 марта).

ФАС хотела зафиксировать новый, более высокий уровень перекрестного субсидирования на 2024 год, в объеме 291 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 марта). Однако правительство не согласилось и поручило ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения при превышении предельных уровней субсидии, говорят источники “Ъ”. «Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Регионы получили право вводить дифференциацию тарифов для населения в конце 2021 года, но пользуются им неохотно (см. “Ъ” от 5 декабря 2022 года). Субъект РФ самостоятельно может установить три ступени тарифа в зависимости от объема потребления электроэнергии. По сути, на новую модель по собственной инициативе перешел только Кузбасс, который затем трижды менял объемы потребления энергии в сторону увеличения (см. “Ъ” от 5 декабря 2022 года). Дифференциация тарифов также применяется в Крыму и в Севастополе с 2014 года, а с октября 2023 года действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета).

В Минэнерго сказали “Ъ”, что поддерживают предложения ФАС. «Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта РФ»,— заявили “Ъ” в министерстве. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) полагают, что введение дифференцированных тарифов «будет способствовать решению проблемы перекрестного субсидирования».

«Если руководство регионов не в состоянии контролировать и снижать "перекрестку", имея все инструменты и полномочия, необходимо вводить стимулы и бюджетную ответственность,— соглашаются в "Сообществе потребителей энергии".— Развитие экономики не должно страдать из-за чьей-то нерасторопности или склонности к популизму».

Предлагаемая формула предполагает скорее сохранение в 2024 году текущего объема перекрестного субсидирования на уровне 295–300 млрд руб., говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. В формуле ФАС не заложена связь с темпами или графиком снижения перекрестного субсидирования, указывает он. «Если регионы будут устанавливать слишком большие уровни потребления энергии по минимальным тарифам, то "перекрестка" будет уверенно расти,— говорит Сергей Сасим.— Так, в Кемеровской области прирост "перекрестки" был максимальным за последние пять лет».

Полина Смертина