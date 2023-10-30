Интернет попал под раздачу

Три из четырех крупнейших операторов связи перестанут брать деньги за раздачу интернета. Выполнить требования антимонопольной службы согласились «МегаФон», «Билайн» и Теле2. Летом абоненты жаловались на то, что услуга «Режим модема» стала платной. В сутки она может стоить от 30 до 50 руб. Осенью в ФАС назвали эту практику неправомерной и вынесли операторам предупреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, когда раздача интернета снова станет бесплатной, рассказала начальник управления общественных связей Федеральной антимонопольной службы Жанна Караганова: «Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика. "МегаФон", "Билайн" и Теlе2 отчитались об исполнении предупреждения службы. "МегаФон" с 23 октября отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах, в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои.

Теlе2 с 22 ноября отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря — для всех абонентов. "Билайн" до 1 декабря отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. Что касается тарифов с безлимитным интернетом, компания пока оценивает сроки на техническую реализацию отмены такой платы. МТС сообщил ФАС, что его действия по взиманию платы за раздачу интернет-трафика не ущемляют интересы абонентов».

Планируется ли принимать какие-то меры в отношении МТС, который не стал менять условия тарифов, в Антимонопольной службе пока не сообщают. Партнер юридической компании OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко допускает, что ФАС будет возбуждать дело, которое грозит оператору штрафом до 1 млн руб.:

«Поскольку наш рынок мобильной связи характеризуется как рынок с коллективным доминированием, то к каждому их четырех игроков в полной мере применяются все требования 10 статьи закона "О защите конкуренции", то есть им нельзя злоупотреблять доминирующим положением.

ФАС выносила предупреждение со ссылкой именно на эту статью, и, если оно не исполнено, по логике вещей дальше служба должна возбудить дело, а компания будет защищаться.

Сам судебный процесс небыстрый. Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться нормативно до девяти месяцев, по факту бывает и дольше. Далее — еще три судебные инстанции, даже четыре, если считать Верховный суд.

С текущего момента, думаю, эта история года на полтора, до того момента, когда в суде апелляционной инстанции мы увидим какое-то уже почти готовое решение, которое вряд ли изменят впоследствии. И все это время МТС может продолжать взимать плату за раздачу интернета, поскольку предупреждение не исполнено.

Что касается наказания, если будет доказано нарушение, законодательство об административных правонарушениях предусматривает различные санкции за злоупотребление доминирующим положением.

В данном случае действия похожи на нарушение, которое привело к ущемлению прав отдельных лиц, то есть абонентов. И в этой ситуации штраф может быть невелик для такой большой компании, как МТС. Возможно, в том числе и этим обусловлена попытка компании протестировать свою правоту, попробовать переубедить регулятора, донести позицию в суде, если это не удастся сделать на административной стадии».

ФАС внимательно следит за подорожанием услуг операторов. И, например, в сентябре возбудила дело против «МегаФона» из-за повышения тарифов. При этом в Минэкономики предлагали все-таки разрешить бизнесу поднимать цены выше уровня инфляции при условии инвестиций в новые сети связи. ФАС выступала против этой схемы.

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Илья Сизов