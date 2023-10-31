Вклады умножились разложением

Несмотря на то что банковская система фиксирует рекордный приток средств населения, единого тренда нет: отдельные банки показывают значительный отток срочных вкладов. У некоторых крупных банков депозиты за пять месяцев сократились в разы. В ряде банков говорят о переходе клиентов на другие продукты, в частности, инвестиционные или ориентированные на развитие бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам пяти месяцев 2023 года (с мая по сентябрь) более 100 банков показали снижение остатков на депозитах физических лиц. Снижение на 10% и более показали 49 банков, причем у некоторых из них снижение оценивается в разы. Об этом свидетельствует отчетность кредитных организаций (101-я форма), которую проанализировал “Ъ”. Рассматривались остатки по счету 42.2, который включает данные по депозитам и прочим привлеченным средствам физлиц, в том числе нерезидентов. Остатки на накопительных счетах и счетах эскроу представлены на 408-м счете, однако в публикуемой отчетности они не выделяются, а сгруппированы вместе со счетами, не имеющими отношения к средствам населения.

Лидером по снижению остатков на депозитных счетах розничных клиентов стал АБ «Россия», чьи остатки сократились на 41 млрд руб. (на 19,2%, до 173 млрд руб.). На втором месте по оттоку вкладов оказался ХКФ-банк (10 млрд руб., или 8,4%), на третьем месте — Ситибанк (9,35 млрд руб., или 66%). В АБ «Россия» отметили: «На фоне роста возможностей в российской экономике, связанных в том числе с импортозамещением, некоторые частные клиенты предпочитают перенаправлять свои средства из вкладов в бизнес». Причем их «средства и проводимые с ними операции остаются в экосистеме банка», отметили в кредитной организации. В рассматриваемый период в банке не понижали ставки по депозитам физлиц.

Более того, на прошлой неделе ЦБ раскрыл данные, из которых следует, что из топ-10 банков по объему привлеченных средств от частных лиц выбыл Райффайзенбанк, уступив место Московскому кредитному банку (МКБ). На основе этого списка лидеров привлечения рассчитывается средняя максимальная ставка по депозитам. Список банков формируется по величине объема депозитов физических лиц, включая средства на их счетах, в данном случае анализируются остатки на первое число месяца, пояснили в ЦБ. На фоне выбытия Райффайзенбанка средняя максимальная ставка по итогам второй декады октября выросла сразу на 1,26 п. п. (до 11,4% годовых).

В Райффайзенбанке сокращение на депозитных и прочих счетах за пять месяцев составило 4,6 млрд руб. (36%). При этом во втором по величине банке с иностранными владельцами, Юникредит-банке, за тот же период остатки выросли на 8,9 млрд руб. (на 19%). В Райффайзенбанке отметили, что придерживаются «консервативного подхода в управлении ликвидностью, чтобы обеспечить клиентам надежный и качественный сервис». При этом в банке видят «стабильный рост интереса к инвестиционным продуктам».

Согласно данным 101-й формы, за пять месяцев состав топ-20 по этому объему практически не менялся, лишь в августе в этот список попал банк «Дом.РФ» (107,8 млрд руб.), опередив Абсолют-банк (83,8 млрд руб.). Лидером роста стал Почта-банк, остатки на счетах которого выросли почти в два раза (на 105,8 млрд руб.). «Исходя из оценки динамики ценовой конъюнктуры рынка, банк сосредоточился на привлечении срочных пассивов»,— указывают там. При этом в банке отметили, что с учетом счетов 408-й группы прирост составил лишь 20%.

Согласно данным ЦБ, банковский сектор с начала года привлек существенный объем средств физлиц. Остатки на счетах выросли на 3 трлн руб. к началу октября, до 40,9 трлн руб. Депозиты составили 25,9 трлн руб., оставшиеся — 15 трлн руб. представляют собой остатки на текущих счетах.

Системный прирост пассивов преимущественно обеспечивают крупные банки, в том числе с большим отрывом — Сбербанк (1,3 трлн руб.). Совокупно свыше 2 трлн руб. прироста обеспечили системно значимые банки (без учета ПСБ, данные по которому недоступны).

Как отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова, «при текущих ставках инструменты с фиксированной доходностью, в том числе вклады, становятся более привлекательными». Быстрый рост депозитной базы может объясняться как агрессивным привлечением на фоне проблем с ликвидностью (которые могут быть вызваны разными факторами), так и бизнес-моделью, которой соответствует устойчивый профицит ликвидности, пояснила эксперт.

Ольга Шерункова