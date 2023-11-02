Вагоны в новом составе

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина перешла к новому собственнику — АО «Аврора Инвест», совладельцами которого на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых. Сумма сделки, по данным источников рынка, превысила 200 млрд руб. По информации собеседников “Ъ”, часть парка будет выведена из ПГК. Но тем не менее, отмечают эксперты, сделка будет вести не к ослаблению, а усилению позиций ПГК за счет увеличения рыночной составляющей в бизнесе и синергии с активами новых собственников, в том числе в контейнерном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первая грузовая компания Владимира Лисина, один из двух крупнейших железнодорожных операторов РФ, 1 ноября сменила владельца, рассказали “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. “Ъ” сообщал о готовящейся сделке в начале октября (см. “Ъ” от 3 октября). Покупателем, по информации собеседников “Ъ”, выступило АО «Аврора Инвест». Информация о владельцах общества в ЕГРЮЛ, СПАРК и «Картотеке» не раскрывается, обозначена только гендиректор общества Елена Чайковская, ранее возглавлявшая «Тессера Инвест», подконтрольную братьям Тимуру и Руслану Бабаевым. Они, в частности, являются совладельцами «Вектор Рейл», которому принадлежит оператор перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс». Ранее «Аврору» возглавляла Юлия Терсаакова, числящаяся гендиректором «Вектор Рейл».

Именно господ Бабаевых собеседники “Ъ” и называют бенефициарами приобретения ПГК. Один из источников “Ъ” говорит, что сумма сделки превысила 200 млрд руб., ту же информацию приводит Reuters, а ранее примерно в ту же сумму эксперты оценивали стоимость ПГК.

Если эта информация верна, то сумма сделки ненамного превзойдет 175,5 млрд руб., за которые в 2011–2012 годах структура Владимира Лисина сначала купила 75% минус 2 акции ПГК, а потом консолидировала компанию.

Один из источников “Ъ” говорит, что средства под сделку предоставляет ВТБ. В банке от комментариев отказались.

Как рассказали “Ъ” два источника в отрасли, гендиректор компании Сергей Каратаев разослал сотрудникам ПГК сообщение о том, что продажа компании завершена. По словам господина Каратаева, новый собственник «останется приверженцем того вектора развития, которым шла компания последние пять лет, с фокусом на расширение объема бизнеса в полувагонах, крытых вагонах и фитинговых платформах, а также на операционную эффективность и улучшение клиентского опыта».

По словам топ-менеджера, в ближайшие недели планируется проведение встреч нового акционера с командой топ-менеджеров ПГК для определения задач на 2024 год и обсуждения параметров стратегии до 2030 года. В ПГК не прокомментировали сделку и не подтвердили подлинность обращения. Собеседник “Ъ” говорит, что парк ПГК в результате сделки будет сокращен, в частности часть вагонов перейдет к «Деметра-Холдингу».

Со сменой собственника вырастет конкуренция на рынке, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, «и, возможно, мы увидим новые оригинальные подходы к взаимодействию между оператором и грузовладельцем». ПГК в первую очередь была сервисной компанией металлургического холдинга, полагает господин Савчук, а теперь НЛМК будет сложнее дешево получать вагоны, что будет влиять на его финансовые результаты. Так, НЛМК использовал вагоны ПГК для внутризаводских перевозок по ценам ниже рынка. В новой ситуации, когда сервисные договоры истекут, нужно будет платить рыночную ставку. ПГК будет активнее конкурировать за грузовладельца, говорит эксперт, полагая, что цель сделки — в первую очередь получение дохода. Господин Савчук не считает, что рыночные позиции ПГК пошатнутся: если сделка структурирована так, как сейчас видится, она приведет к созданию более крупного игрока на операторском рынке.

Речь идет об эффективной сделке по консолидации рынка с сильным синергетическим эффектом, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: ПГК — один из лидеров по эффективности использования парка, «Вектор Рейл» — крупный собственник и один из лидеров на рынке операционного лизинга. По его мнению, отдельный интерес представляет консолидация активов в сегменте контейнерных перевозок: фитинговые платформы есть у ПГК, в залоге у компании — крупный оператор «Транс Синергия», у «Вектор Рейл» также есть платформы, при этом давно циркулирует информация о возможной приватизации принадлежащего ОАО РЖД «РЖД Бизнес Актив». Новые фитинговые платформы сейчас дорогие, купить их сложно, отмечает господин Бурмистров, а объединение бизнесов даст усиление позиций за счет выхода в сегмент перевозок контейнерными поездами.

Наталья Скорлыгина