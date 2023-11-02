Суд в Крыму арестовал на два месяца координатора покушения на Олега Царева

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Ялты, который, как утверждается, по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на 27 октября в Ялте было совершено покушение на Олега Царева. В результате он попал в реанимацию. В бывшего депутата стреляли из огнестрельного оружия.

ФСБ возбудила уголовного дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). 31 октября спецслужба сообщила о задержании в рамках уголовного дела 46-летнего жителя Ялты (его имя не уточнялось). Согласно данным ФСБ, он оборудовал в Ялте тайник «со средствами поражения», которые позже применялись для покушения на Олега Царева.

В ФСБ заявили, что мужчина признался в сотрудничестве с СБУ. При обысках у него обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Олега Царева, а также схемы подходов к местам проживания депутата и его работы».

53-летний Олег Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год. В 2014-м выдвигался на выборы президента Украины, но впоследствии снял свою кандидатуру. В ходе военного конфликта на востоке Украины перешел на сторону «Народного ополчения Донбасса». Сейчас он — соучредитель и директор санатория им. Кирова в Ялте.

Подробнее о покушении — в публикации «Ъ» «Санаторно-курортное покушение».

Лусине Баласян