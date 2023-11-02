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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» потеснил аудиторов

IT-корпорация арендовала площади Б1

После перехода под управление локального топ-менеджмента международные аудиторские компании, работавшие в России, стали сокращать площади занимаемых офисов. Эти пространства переходят российским компаниям. Так, «Яндекс» занял 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «Аврора» у Павелецкого вокзала в Москве. IT-холдинг наращивает в последнее время штат: только за текущий год число его сотрудников увеличилось на треть.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

IT-холдинг «Яндекс» арендовал 10 тыс. кв. м в бизнес-парке «Аврора» недалеко от Павелецкого вокзала Москвы. Об этом рассказали два источника «Ъ» на рынке недвижимости. По их словам, эти площади ранее занимала консалтинговая компания Б1 (ранее — E&Y). В «Яндексе» подтвердили факт сделки, не уточняя деталей. Владелец бизнес-центра O1 Properties отказался от комментариев.

Скорее всего, Б1 отказалась от этих площадей по инициативе арендодателя, которому было интереснее консолидировать и продлить договор аренды с «Яндексом», отмечает источник «Ъ» на рынке недвижимости. Помещения «Яндекса» после завершения срока аренды будут более привлекательными для будущих арендаторов, соглашается партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков.

За эти площади «Яндекс» будет платить примерно 330 млн руб. ежегодно, подсчитал директор департамента представления интересов арендаторов и покупателей Nikoliers Франсуа Нонненмашер.

В то же время, говорит собеседник «Ъ», Б1 переедет в другой корпус «Авроры» и займет там 9 тыс. кв. м. Сокращение площадей может быть продиктовано изменениями бизнеса после локализации и активной работой аудиторов удаленно, полагает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко считает, что одна из причин отказа Б1 от площадей — сокращение штата. В Б1 сообщили, что остаются якорным арендатором в «Авроре».

Как проявляется оживление на рынке коммерческой недвижимости

После ухода международных аудиторских и консалтинговых компаний из РФ их российские структуры стали сокращать занимаемые офисы. К примеру, «Деловые решения и технологии» (ранее — Deloitte) частично освободили два из пяти занимаемых этажей в бизнес-центре «Белая площадь» у Белорусского вокзала. «Технологии доверия» (ранее — PwC) сократили свой офис в этом же офисном здании вдвое, до 6 тыс. кв. м. А KPMG (сейчас — КПМГ) еще в 2020 году пересдала в субаренду 4,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Башня на набережной» в «Москва-Сити» издательскому дому «Коммерсантъ».

«Яндекс» уже давно стал якорным арендатором в «Авроре» и занимает там около 33 тыс. кв. м, знают несколько собеседников «Ъ».

Штаб-квартира компании расположена в деловом квартале «Красная роза» у станции метро «Парк культуры» в центре Москвы. Там холдинг занимает 55,7 тыс. кв. м. Помимо этих локаций «Яндекс» арендует площади в Lotte Plaza на Новинском бульваре, в башнях «Око» и Neva Towers в «Москва-Сити» и бизнес-центре «Амальтея» в Сколково. Кроме того, для корпорации сейчас строится бизнес-центр общей площадью 170 тыс. кв. м на улице Косыгина на юго-западе столицы.

Стройка штаб-квартиры «Яндекса»

Стройка штаб-квартиры «Яндекса»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стройка штаб-квартиры «Яндекса»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Расширение «Яндекса» может быть продиктовано постоянно растущим штатом. За последний год количество сотрудников компании выросло практически на треть, до 25,7 тыс. Выручка холдинга в июле—сентябре текущего года по МСФО увеличилась более чем в полтора раза год к году, до 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 33%, до 3,4 млрд руб.

HR-директор «Яндекса» о возможностях удаленки

В то же время на офисном рынке Москвы в нынешнем году наметилось оживление. По подсчетам Commonwealth Partnership, объем сделок в бизнес-центрах столицы в январе—сентябре текущего года вырос на 25% год к году, до 1,52 млн кв. м.

Дарья Андрианова

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