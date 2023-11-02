«Ни одна из наших стран не заинтересована в бессрочном соревновании в области стратегических ядерных сил»

На прошлой неделе США провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде, что совпало с днем принятия российской Госдумой закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Некоторые эксперты в России расценили это как своего рода политический сигнал со стороны США. Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди в письменном виде ответил на вопрос корреспондента “Ъ” Елены Черненко, были ли эти испытания приурочены к мероприятиям в Госдуме, а также на ряд других актуальных вопросов по ядерной тематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди

Фото: Executive Office of the President of the United States Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди

Фото: Executive Office of the President of the United States

— Подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде совпали с дератификацией Госдумой ДВЗЯИ. Это была намеренная увязка?

— 18 октября Управление национальной ядерной безопасности провело на полигоне в Неваде эксперимент с использованием химических взрывчатых веществ. Взрыв не был ядерным и не содержал ядерных материалов, компонентов или мощности. Российские официальные лица подтвердили этот факт. Данный эксперимент — часть текущей программы по исследованию возможностей обнаружения испытаний ядерных взрывчатых веществ с малой мощностью. Он не является частью Программы управления ядерным арсеналом. Эксперимент был спланирован за несколько месяцев до его проведения и не был приурочен или каким-либо образом связан с действиями России по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Результаты этого эксперимента позволят расширить возможности мирового сообщества по мониторингу ядерных взрывов в плане обнаружения тайных испытаний ядерных взрывчатых веществ.

— Было несколько заявлений представителей Управления национальной ядерной безопасности (на конференции в июле и в прессе в сентябре) о том, что США готовы пригласить на такие испытания инспекторов из России и Китая. Было ли направлено в Москву соответствующее приглашение (в том числе на испытание 18 октября)? Или будет ли такое приглашение передано в будущем?

— На протяжении десятилетий Соединенные Штаты придерживаются принципа транспарентности в Программе управления ядерным арсеналом и подкритических экспериментах, включая посещение американскими и международными экспертами полигона в Неваде. Как мы сообщали публично и в частном порядке, Соединенные Штаты открыты для обсуждения с Россией вопросов контроля над вооружениями и управления ядерными рисками, что включает изучение возможности взаимной транспарентности в отношении подкритических экспериментов. Мы не получили от российской стороны никакой корреспонденции по вопросу транспарентности в отношении подкритических экспериментов, но приняли к сведению публичные комментарии российских официальных лиц.

— Российские власти (в том числе президент Владимир Путин) не исключают, что США готовятся возобновить реальные ядерные испытания. Планируют ли это США?

— Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Комментарии президента Путина содержат неверный посыл и создают условия для нарратива в духе whataboutism (в английском языке примерный аналог выражения «перевести стрелки».— «Ъ») в оправдание любых возможных действий России, таких как недавние шаги в сторону отзыва ратификации ДВЗЯИ. Мы это часто наблюдаем.

— Власти США призвали российскую Думу не дератифицировать ДВЗЯИ. Не кажется ли вам это лицемерным с учетом того, что сами США уже более 20 лет не могут ратифицировать этот договор?

— Действия Российской Федерации по отзыву ратификации ДВЗЯИ — это шаг в неправильном направлении, отдаляющий нас от вступления договора в силу, а не приближающий к нему. Российские официальные лица заявили, что отзыв ратификации не означает возобновления (ядерных.— «Ъ») испытаний, и мы призываем Москву соблюдать эти заверения. Как страна, подписавшая ДВЗЯИ, Россия остается связанной его положениями, как и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты поддерживают вступление в силу ДВЗЯИ и подтверждают свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Нам крайне важно сохранить глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывчатых веществ.

— Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что США направили в Москву свои предложения по возобновлению диалога в сфере стратегической стабильности в виде неофициального документа (non-paper). Какие конкретные предложения в нем содержатся? Сергей Рябков уточнил, что Россия изучит предложения США, но не примет их, если Вашингтон не откажется от своей «фундаментально враждебной» позиции по отношению к Москве. Готовы ли к этому США?

— Как отметил советник по национальной безопасности (Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США.— «Ъ») в своем выступлении 2 июня, Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Россией уже сейчас для управления ядерными рисками и обсуждения рамок контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года. Как заявил президент Байден, диалог по ядерным вопросам должен продолжаться из-за двусторонней напряженности, а не вопреки ей.

Как уже сообщалось, в сентябре мы подготовили по следам этого выступления non-paper, в котором повторили основные тезисы речи (Джейка Салливана.— «Ъ») и добавили дополнительные детали. Россия не ответила на него, но, как заявил заместитель министра Рябков, российские власти работают над ответом.

Как неоднократно заявлял президент (Джо Байден, президент США.— «Ъ»), Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры намерены предоставлять Украине оружие и технику, необходимые для защиты своего государства от неспровоцированного вторжения России. Но это не должно мешать взаимодействию (России и США.— «Ъ») по вопросам контроля над вооружениями и ядерных рисков.

— Почему США предлагают России отделить контроль над вооружениями и снижение ядерных рисков от других вопросов (включая конфликт вокруг Украины, как я понимаю), в то время как в феврале 2022 года сам Вашингтон приостановил двусторонний Диалог по стратегической стабильности из-за начала военной операции России на Украине?

— США приостановили Диалог по стратегической стабильности после неспровоцированного вторжения России на Украину. Этому предшествовало внеочередное заседание (диалога.— «Ъ»), которое Соединенные Штаты рассматривали как часть процесса, в рамках которого обе стороны могли бы обсуждать озабоченности России в сфере безопасности за дипломатическим столом.

Вместо этого Россия использовала этот диалог как предлог для предъявления неприемлемых ультиматумов, призванных оправдать давно запланированное вторжение на Украину. Вторжение России остается сдерживающим фактором для возобновления этого диалога в формате, включающем широкий круг содержательных вопросов помимо контроля над ядерными вооружениями и ядерной транспарентности.

Неспровоцированное вторжение России не заставило Соединенные Штаты отказаться от готовности принять у себя российских инспекторов или от выполнения других положений юридически обязывающего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ.— «Ъ»). Мы неоднократно повторяли, что открыты для вовлечения России в предметные дискуссии по вопросам ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями. Это остается актуальным и сегодня.

— В опубликованном на прошлой неделе докладе специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам (.pdf) рекомендуется ряд шагов, которые могут погубить то, что осталось от ДСНВ. Например, начать проводить учения по дозагрузке предельного количества боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подлодок (БРПЛ), а также разработать планы и процедуры по реконверсии (то есть обратному переоборудованию) пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были объявлены неспособными нести ядерное оружие в рамках ДСНВ. Рассматриваются ли эти варианты администрацией США?

— Конгресс США учредил Комиссию по стратегическим вопросам для проведения независимой оценки долгосрочной стратегической позиции Соединенных Штатов. Доклад комиссии не является официальным политическим заявлением США. Соединенные Штаты будут оставаться приверженными ключевым (количественным.— «Ъ») ограничениям в рамках ДСНВ до тех пор, пока Россия также соблюдает эти ограничения. Как заявил советник по национальной безопасности, мы по-прежнему считаем, что ДСНВ, включая такие его важные элементы, как транспарентность и верификация, отвечает интересам обеих сторон, и готовы обсуждать пути проверки его соблюдения, а также дальнейшие шаги в области контроля над вооружениями, которые помогут управлять конкуренцией ядерных держав или динамикой гонки вооружений.

Несмотря на то что Россия приостановила выполнение ДСНВ, она публично обязалась придерживаться ключевых ограничений договора, что свидетельствует о потенциальной готовности продолжать ограничивать численность стратегических ядерных сил до 2026 года. Ни одна из наших стран не заинтересована в том, чтобы вступать в бессрочное соревнование в области стратегических ядерных сил.

В докладах высокопоставленных российских аналитиков, получивших широкое освещение в Госдуме РФ, говорится о необходимости изменения ядерной доктрины России и пропагандируется ядерная агрессия. Мы не считаем эти заявления официальной политикой Российской Федерации. Однако рекомендации, содержащиеся в этих докладах, гораздо более дестабилизирующие, чем рекомендации Комиссии по стратегическим вопросам.

— Мы видим, как США на временной основе размещают в Европе системы, которые ранее были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российские официальные лица предупреждают, что в случае размещения таких систем на постоянной основе Россия откажется от добровольного моратория на размещение соответствующих комплексов на своей территории. Планируют ли США на постоянной основе размещать в Европе ракеты наземного базирования диапазона ДРСМД? Или они готовы обсуждать с Россией мораторий на развертывание таких ракет (как дважды предлагал Владимир Путин)?

— У России уже есть такие системы, они могут быть оснащены ядерными боеголовками, и они развернуты. Мы не видели никаких признаков того, что Россия желает обсуждать с США ядерные вооружения средней дальности, учитывая отсутствие реакции на предложения США — как публичные, так и частные — о сотрудничестве по ядерной проблематике.