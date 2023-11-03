«Хамас» заявил о готовности к «полному компромиссу» с Израилем по заложникам

Член политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Гази Хамад сообщил, что организация готова к «полному компромиссу» с властями Израиля по вопросу обмена пленными. Он также заявил, что «Хамас» готов договариваться и об освобождении из плена гражданских заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alaa Al-Marjani, Reuters Фото: Alaa Al-Marjani, Reuters

По словам Гази Хамада, в «Хамасе» готовы к обмену военнопленных на находящихся в израильских тюрьмах представителей движения, другие варианты не рассматриваются.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников — как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле»,— сообщил господин Хамад в интервью американскому телеканалу NBC News. В качестве условия для освобождения гражданских заложников представитель «Хамаса» назвал прекращение наземной военной операции Израиля в секторе Газа.

Источники телеканала в израильской власти отмечают, что Тель-Авив вряд ли согласится с условиями «Хамаса» в текущей ситуации.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подтвержденное число заложников «Хамаса» в секторе Газе составляет 242 человека. 31 октября «Хамас» говорил о планах в ближайшие дни освободить нескольких пленных, но пока этого не произошло. Точных данных об оказавшихся в заложниках израильских военных нет, однако в ЦАХАЛе отмечали, что в плен могли попасть «десятки солдат».

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов