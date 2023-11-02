Меликов о кадрах поиска евреев в турбине самолета: над нами смеется весь мир

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал распространившиеся в сети кадры, на которых один из участников антисемитских выступлений в аэропорту Махачкалы заглядывает в турбину самолета, на борту которого могли прибыть израильтяне. По его словам, из-за подобных «проходимцев» над Дагестаном «весь мир смеется».

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«На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет. Ну над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам»,— сказал господин Меликов на конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 2 ноября, Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о планах привлечь к ответственности в первую очередь тех, «кто организовал, спровоцировал» антисемитские выступления в аэропорту. Участников беспорядков глава Дагестана называл «звероподобными трусами», «подонками» и «мерзавцами».

Вечером 29 октября протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, а потом выбежали на взлетно-посадочную полосу. Люди, вышедшие с флагами Палестины, собрались из-за прилета в Дагестан из Тель-Авива граждан Израиля.

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Позднее дело передали в центральный аппарат СКР. По последним данным, за участие в беспорядках задержаны 83 человека. Минздрав Дагестана сообщал, что в результате протеста пострадали 20 человек.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Лусине Баласян