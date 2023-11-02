Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. 13 октября закон был внесен в Госдуму. 25 октября документ был одобрен Советом федерации.

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.

Подробнее о диалоге США и России по контролю над вооружениями — в материале «Ъ» «Ответно-встречным курсом».