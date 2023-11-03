Экс-губернатор Вологодской области Кувшинников станет сенатором от региона

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что экс-глава региона Олег Кувшинников будет представлять регион в Совете федерации. 31 октября господин Кувшинников ушел в отставку по собственному желанию, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он выразил желание «продолжать работу на благо области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета федерации от исполнительной власти Вологодской области»,— сообщил господин Филимонов в ходе церемонии своего представления. По его словам, господин Кувшинников будет делегирован в Совфед «в самое ближайшее время».

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область на протяжении последних 12 лет. 31 октября его на посту руководителя региона сменил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, сейчас он управляет областью в статусе врио губернатора, через выборы ему предстоит пройти в сентябре 2024 года.

Александр Кислов