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Коммерсантъ FM
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За СИМ не прощается

Аварийность с электросамокатами выросла в России втрое

Число аварий с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России растет угрожающими темпами. За девять месяцев 2023 года, следует из данных МВД, произошло более 2,6 тыс. ДТП с их участием — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем большая часть ДТП произошла с участием кикшеринговых устройств.

Действия властей по ограничению зон использования электросамокатов пока не привели даже к замедлению роста аварийности с участием СИМ

Действия властей по ограничению зон использования электросамокатов пока не привели даже к замедлению роста аварийности с участием СИМ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Действия властей по ограничению зон использования электросамокатов пока не привели даже к замедлению роста аварийности с участием СИМ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Согласно опубликованным вчера данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за девять месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 2,64 тыс. ДТП (+215% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) с участием СИМ. Погиб 31 человек (+63,2%). Ранено 2,72 тыс. человек (+213%), включая 919 детей в возрасте до 16 лет. 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах, еще 22,8% — на регулируемых пешеходных переходах.

Больше всего аварий с СИМ зафиксировано в Москве (665, +235% к аналогичному периоду прошлого года), в Тюменской области (184, +308%), Санкт-Петербурге (172, +48%), Нижегородской области (123, +215%). Лидером антирейтинга по происшествиям со смертельным финалом стал Санкт-Петербург (четыре), в остальных регионах — по одной-две смерти с начала года. В одной из аварий (регион в обзоре НЦ БДД не указан) погибли сразу двое передвигавшихся на одном электросамокате граждан, что запрещено правилами.

42% пострадавших в ДТП с СИМ — молодые люди в возрасте до 20 лет. В 69,6% ДТП электросамокаты были маломощными (с электродвигателем до 0,25 кВт), в 30,2% ДТП участвовали СИМ с двигателем мощностью 0,25–4 кВт. Устройства мощнее 4 Квт были участниками всего восьми ДТП. Примечательно, что доля ДТП с участием кикшеринговых электросамокатов в этом году впервые превысила долю аварий с частными СИМ: 51,8% против 47,3% (год назад было 32,4% против 67,6%).

Высокий уровень аварийности с СИМ волнует власти не первый год. 1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ПДД, которыми пользователям СИМ запретили разгоняться быстрее 25 км/ч, въезжать в зоны, обозначенные специальными знаками, передвигаться по автомагистралям и т. д. Уже летом Минтранс признал, что этого мало, и начал готовить новый набор мер, который трансформировался в правительственную «дорожную карту» на 2023–2025 годы (“Ъ” писал об этом документе). Ближайшее событие, предусмотренное картой,— повышение штрафов за нарушение ПДД электросамокатчиками. Сейчас предельный размер санкций составляет 1,5 тыс. руб. В правительстве находится проект поправок сенатора Артема Шейкина: установить штраф 20–30 тыс. руб. за езду на электросамокате в состоянии опьянения, 3–5 тыс. руб.— за превышение скорости, 3 тыс. руб.— за передвижение вдвоем и другие санкции. Именно эти поправки, по данным “Ъ”, планируется взять за основу для «дорожной карты». Одновременно Минтранс готовит очередную порцию поправок к ПДД, а регионы в рамках своих полномочий устанавливают знаки, запрещающие проезд СИМ, договариваются с операторами кикшеринга об ограничении скорости движения в парках и пешеходных зонах.

«Практика показала, что необходимо ограничить общее количество самокатов в городах-миллионниках,— заявил “Ъ” глава комиссии заксобрания Санкт-Петербурга по транспорту Алексей Цивилев.— Наш город не способен выдержать более 42 тыс. устройств, а их сейчас по факту уже больше. И если будет рост, то и аварийность будет расти». Парламентарий также предлагает властям «вкладываться» в велодорожки для отделения потоков СИМ от пешеходов: возможно, считает господин Цивилев, понадобится даже отдельная федеральная программа. «А там, где дорожек нет, надо снижать разрешенную скорость до 10–15 км/ч,— уверен парламентарий.— Кикшеринги это уже делают, надо теперь думать, как отслеживать частные устройства». Минтранс, напомним, планирует обязать владельцев всех СИМ регистрироваться в цифровом реестре, который будет создаваться в 2024–2025 годах.

«Аварийность растет — это плохо. При этом все участники рынка прикладывают усилия для того, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону»,— говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Рост числа ДТП эксперт объясняет двукратным ростом числа поездок на СИМ (более 200 млн по предварительным итогам сезона) и количества устройств (общий парк кикшеринговых СИМ уже превышает 300 тыс.). Эксперт также отмечает, что после вступления в силу поправок к ПДД поменялись и правила учета ДТП: раньше, если электросамокат сбивал пешехода, это считалось аварией с пешеходом, теперь это отдельная категория ДТП с СИМ, которая идет в отчетность МВД. «С одной стороны, мы видим статистику, приближенную к реальности, с другой — цифры, конечно, пугают тех, кто не погружен в эту тему»,— отмечает Ксения Эрдман. Из данных ГИБДД можно сделать два основных вывода, говорит она: аварии происходят из-за отсутствия инфраструктуры для езды (в результате СИМ ездят по тротуарам или проезжей части) или грубого нарушения ПДД. «И если для работы с формированием культуры вождения операторы, общественные организации прилагают массу усилий, то устранить недостатки инфраструктуры точно не в наших силах»,— констатирует она.

В этом году спрос на поездки на СИМ вырос почти в 2,5 раза, а парк самокатов увеличился с 40 тыс. до 60 тыс., рассказали “Ъ” в столичном дептрансе. Городские власти ввели в этом году дополнительно 50 «медленных» зон, где кикшеринговые СИМ замедляются автоматически,— всего таких зон 250 по Москве. «Сейчас мы тестируем камеры, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на СИМ,— рассказали в дептрансе.— Например, если вы едете не по своей полосе, не спешиваетесь при переходе дороги или едете на одном самокате вдвоем. О нарушениях мы сообщаем операторам. Скоро таких камер в городе станет больше. Мы также запустили образовательные ролики в метро, повесили плакаты на остановках, переходах в метро, экранах МЦД и ЕДЦ. Мы и дальше продолжим делать все возможное, чтобы повысить безопасность поездок на этом востребованном виде городского транспорта».

Иван Буранов

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