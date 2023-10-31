«Транслес» закупился вагонами

«Транслес», входящий в «Деметра-Холдинг», пополнил свой парк более чем на 5 тыс. вагонов за счет покупки оператора WTG. Приобретенные лесовозные платформы, полувагоны и цементовозы постепенно будут передаваться в аренду различным структурам «Деметра-Холдинга». Стоимость приобретенного парка, по оценкам аналитиков, могла составить до 10 млрд руб., но сделка, вероятно, проходила со скидкой. Как отмечают эксперты, несмотря на то что сейчас покупать подвижной состав на вторичном рынке крайне выгодно из-за резкого роста стоимости новых вагонов, именно в сегменте перевозки леса в данный момент профицита нет, а ставки находятся на довольно низком уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Крупнейший железнодорожный оператор перевозок лесных грузов «Транслес» купил частного оператора WTG с 5 тыс. единиц подвижного состава. Из данных СПАРК следует, что в июле «Транслес» купил 49% компании, приобретя частную УК «Развитие», которой они принадлежали, и 51% в WTG напрямую. Стоимость сделки не раскрывается.

В WTG не ответили на запрос “Ъ”. В «Деметра-Холдинге», контролирующем «Транслес», “Ъ” подтвердили, что компания приобрела группу компаний ВТГ в составе ООО «Рейлкрафт Сервис» (владелец вагонного парка) и «Вагонпарк Трансгрупп» (ВТГ; управляющая компания). «В результате сделки общее количество грузовых вагонов в управлении "Деметра-Холдинга" на конец июля 2023 года превысило 80 тыс. единиц,— уточнили в холдинге.— По мере завершения действующих договоров операционной аренды вагонный парк группы ВТГ будет передаваться в оперирование компаниям, входящим в "Деметра-Холдинг". Холдинг усилит позиции в сегментах цементовозов, полувагонов и лесовозных платформ». В «Деметра-Холдинг» входят операторы перевозки зерновых грузов «Русагротранс», промышленных и химических грузов «ЛП Транс» и другие логистические компании.

Как сообщается на сайте WTG, у компании более 5 тыс. единиц парка, в том числе 40-футовых лесовозных, контрейлерных, фитинговых 40- и 80-футовых платформ, хопперов-цементовозов, цистерн для разных грузов и полувагонов. Доля парка в собственности и в управлении не указана. У «Транслеса» более 9 тыс. вагонов, преимущественно разных типов лесовозных платформ, фитинговых, универсальных платформ и щеповозов.

Сейчас на рынке сохраняется высокий спрос на подвижной состав, в ряде сегментов сложился дефицит. Тем не менее сегмент лесных грузов стоит особняком. В WhatWood полагают, что проблем с количеством подвижного состава для перевозки лесных грузов сейчас нет. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что, в отличие от большинства видов подвижного состава, в сегменте лесовозных платформ сохраняется устойчивый профицит. Ставки по долгосрочным контрактам на короткобазные платформы не превышают 1 тыс. руб. за вагон в сутки. Ближе к зимнему периоду наблюдается некоторое восстановление, но все равно по инновационным вагонам ставка сохраняется на уровне 1,1–1,2 тыс. руб., по типовым — 800–900 руб., и существенной премии на спотовом рынке нет. Профицит связан с остановкой экспорта круглого леса, потерей Европы как рынка и невозможностью восполнить все объемы за счет Китая, отмечает эксперт. Он оценивает стоимость парка WTG не менее чем в 10 млрд руб., однако уверен, что сделку проводили со скидкой и в любом случае она была выгодной для покупателя, поскольку сейчас стоимость новых вагонов существенно выросла.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко